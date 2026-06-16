Riesgo país de Ecuador se ubicó en 378 puntos

El riesgo país de Ecuador se ha mantenido a la baja los últimos meses.

El riesgo país de Ecuador se mantiene a la baja. Este martes 16 de junio de 2026 el indicador se ubicó en 378 puntos, uno de los más bajos que ha tenido el país.

Este indicador mide la percepción de los inversionistas sobre la capacidad de una nación para cumplir con sus obligaciones financieras. Mientras más bajo es el indicador, menor es el nivel de riesgo que los mercados atribuyen al país.

¿Qué significa que el riesgo país esté en 378 puntos?

Una reducción del riesgo país suele interpretarse como una señal de mayor confianza de los inversionistas internacionales. Esto puede influir en las condiciones de financiamiento externo y en el interés de empresas y fondos de inversión por desarrollar proyectos en Ecuador.

Además, un indicador más bajo puede facilitar el acceso a crédito en mejores condiciones para el Estado y fortalecer las expectativas sobre el desempeño económico del país.

Uno de los niveles más bajos de la historia reciente

El dato de 378 puntos coloca al riesgo país ecuatoriano entre los registros más bajos de los que se tiene referencia en los últimos años. La cifra se produce en un contexto de seguimiento permanente de los mercados internacionales a variables como la estabilidad fiscal, el crecimiento económico, el precio del petróleo y la capacidad de pago de la deuda externa.

Analistas consideran que la evolución de este indicador es observada de cerca por inversionistas, organismos multilaterales y actores financieros internacionales debido a su impacto en las perspectivas económicas del país.