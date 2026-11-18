Los armadores del sector pesquero industrial ya pueden registrar sus solicitudes en la plataforma CEPI para acceder a la compensación económica por el incremento del precio del diésel.

El Gobierno Nacional habilitó la plataforma digital Compensación Económica para el Sector Pesquero Industrial (CEPI).

A través de este sistema, los armadores podrán registrar y presentar sus solicitudes para acceder al beneficio creado tras el incremento del precio del diésel.

Así lo informó la Subsecretaría de Recursos Pesqueros mediante un comunicado oficial emitido este miércoles 18 de noviembre de 2026.

La acción se ejecutará en cumplimiento del Decreto Ejecutivo N.° 394, que establece un mecanismo extraordinario, temporal, focalizado y condicionado para garantizar la continuidad productiva del sector.

En qué consiste el Decreto Ejecutivo N.° 394

El mecanismo que respalda esta compensación fue suscrito el 23 de mayo de 2026, con el objetivo de evitar que la alza del diésel encarezca productos de la canasta básica como el atún y otras especies del mar.

De acuerdo con la normativa, el incentivo se rige bajo las siguientes condiciones:

Presupuesto asignado: El Estado destinará un monto máximo de hasta 10,5 millones de dólares ( USD 10.500.000,00 ), sujeto a disponibilidad presupuestaria, que se entregará por una sola ocasión.

El Estado destinará un monto máximo de hasta ( ), sujeto a disponibilidad presupuestaria, que se entregará por una sola ocasión. Modalidad de reembolso ( ex post ): No se trata de un subsidio generalizado . Los armadores deben comprar primero el diésel a precio de mercado y luego solicitar el reembolso económico por el consumo efectivamente realizado.

¿Quiénes pueden acceder?

Solo aplican embarcaciones inscritas en el Registro Nacional de Embarcaciones Pesqueras Industriales, con permisos de pesca vigentes, actividad y desembarques verificados, facturas válidas emitidas por Petroecuador EP (o distribuidores autorizados) y obligaciones al día con el SRI y el IESS.

El trámite y los requisitos

Los armadores del sector pesquero industrial deben ingresar al portal oficial y adjuntar cinco documentos obligatorios:

Solicitud formal dirigida a la Subsecretaría de Recursos Pesqueros.

dirigida a la Subsecretaría de Recursos Pesqueros. Una o más facturas de compra de combustible con carga al armador y/o propietario .

Certificado de cumplimiento tributario emitido por el Servicio de Rentas Internas (SRI) .

Certificado de cumplimiento de obligaciones patronales emitido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) .

Certificado bancario de una cuenta activa en BanEcuador BP .

Validación técnica y canales de asistencia

La cartera de Estado aclaró que el ingreso de la solicitud no garantiza la aprobación automática de la compensación económica.

La entrega de los recursos está sujeta a la verificación documental, validación técnica y cumplimiento de las condiciones de elegibilidad fijadas en la normativa vigente.

Asimismo, las autoridades enfatizaron que el trámite es completamente gratuito y recomendaron a los usuarios dar seguimiento constante a sus procesos en la plataforma para subsanar a tiempo posibles observaciones.

Para asistencia técnica o información adicional, los interesados pueden acudir a las oficinas de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros o escribir al correo electrónico.