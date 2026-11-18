Fotografía del concierto de la Maldita Vecindad en Mérida difundida en su página oficial de Facebook

Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, la banda mexicana de rock formada en 1985, regresará a Ecuador el próximo sábado 12 de diciembre de 2026, como parte del Chulla Rock Fest, que se realizará en la Plaza de Toros de Quito.

La agrupación, reconocida por fusionar ska, rock y ritmos latinos, vuelve al país después de casi 20 años, tras su última presentación en 2007.

En esta nueva visita, Maldita Vecindad compartirá escenario con otras agrupaciones nacionales e internacionales como:

Maldita Vecindad (México)

El Tri (México)

Suburbia (Ecuador)

Cacería de Lagartos (Ecuador)

Fecha, lugar y entradas del Chulla Rock Fest

El festival se realizará el sábado 12 de diciembre de 2026, desde las 16h00, en la Plaza de Toros de Quito.

La organización promociona tres localidades para el concierto:

VIP Chulla Rock: $33.

$33. Palco Pachuco: $59.

$59. El Circo Box: $99.

Las entradas están disponibles a través de la plataforma Passline.

El repertorio promocionado de Maldita Vecindad incluye algunos de sus temas más conocidos, como 'Pachuco', 'Kumbala', 'Don Palabras' y 'Solín'.

Su presentación será uno de los encuentros musicales centrales de esta edición del festival.