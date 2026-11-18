El depósito está condicionado al cumplimiento de las actividades asignadas.

El segundo pago del programa Jóvenes en Acción en Ecuador está previsto para el viernes 27 de noviembre de 2026.

Los beneficiarios recibirán un incentivo económico de USD 400, siempre que hayan cumplido con las tareas y actividades establecidas en esta iniciativa.

El programa se desarrolla entre el 4 de noviembre y el 31 de diciembre de 2026 y busca facilitar la primera experiencia laboral de jóvenes de entre 18 y 29 años.

Para esta cuarta fase fueron seleccionadas 700 000 personas, de más de 855 000 que manifestaron su interés en participar.

¿Qué se necesita para recibir el segundo pago de Jóvenes en Acción?

El desembolso está condicionado al cumplimiento de las actividades asignadas en las pasantías o capacitaciones.

Los participantes deben mantener los requisitos del programa y cumplir con las tareas previstas desde el inicio de esta etapa, el pasado 4 de noviembre.

Además de las actividades prácticas en instituciones públicas y empresas privadas, los jóvenes deben participar en capacitaciones virtuales obligatorias.

El incentivo mensual de USD 400 busca contribuir a cubrir gastos de movilización, alimentación y otras necesidades relacionadas con su participación.

¿Cuándo se realizó el primer pago de Jóvenes en Acción?

El primer depósito de USD 400 se acreditó el viernes 30 de octubre de 2026, antes del inicio de las actividades.

Según la información del programa, este primer desembolso representó una inversión de USD 280 millones para los 700 000 beneficiarios seleccionados.

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano está a cargo de las transferencias.

Los jóvenes que no visualicen el dinero en sus cuentas deben ingresar a la plataforma de esta cartera de Estado y revisar que sus datos financieros y el número de cuenta estén registrados correctamente.