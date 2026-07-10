ANT implementa nueva modalidad para emisión de licencias; ¿cómo funcionará?

La ANT implementará un plan piloto para agilizar el trámite de emisión de licencias de conducir.

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) implementará, del 20 de julio al 30 de septiembre de 2026, un nueva modalidad para la emisión de licencias de conducir.

Se trata de un plan piloto que tiene como "propósito optimizar la atención en sus agencias y brindar un servicio más ágil y ordenado a la ciudadanía", señaló la entidad.

"La iniciativa incorpora un nuevo esquema de atención que permitirá distribuir de mejor manera la demanda y reducir los tiempos de espera", añadió la ANT.

Para acceder al servicio, los usuarios deberán:

Ingresar a www.ant.gob.ec

Seleccionar la agencia donde realizarán el trámite

Generar la orden de pago

Cancelar el valor correspondiente en las entidades financieras autorizadas.

Luego de que se complete este proceso, podrán acudir a la agencia elegida cualquier día que corresponda al último dígito de su cédula, sin necesidad de esperar la fecha que conste en el turno generado.

Durante la fase piloto, la atención se organizará de acuerdo con el último dígito de la cédula de ciudadanía:

Lunes, 1 y 2

Martes, 3 y 4

Miércoles, 5 y 6

Jueves, 7 y 8

Viernes, 9 y 0

La ANT también indicó que los pagos efectuados en las ventanillas de las entidades financieras autorizadas se habilitan de forma inmediata, por lo que el usuario podrá continuar con su trámite una vez presentado el comprobante de pago.

En cambio, las transacciones realizadas mediante canales electrónicos, tarjetas de crédito o débito y corresponsales bancarios requieren un proceso de validación de hasta 72 horas antes de continuar con el trámite de emisión de licencia.

Con este plan piloto, la ANT dijo que "evaluará un nuevo modelo de atención orientado a optimizar los procesos de emisión de licencias".