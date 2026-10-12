Turismo en Ecuador generó USD 48,2 millones durante el feriado de octubre de 2026

Los turistas se movilizaron hacia distintos puntos del país en los tres días de feriado por la Independencia de Cuenca.

El feriado del 9 de octubre de 2026 dejó un gasto turístico de USD 48,23 millones en Ecuador, una cifra inferior a los USD 49,66 millones registrados durante el mismo asueto de 2025.

Sin embargo, la actividad económica diaria aumentó debido a que este año el descanso tuvo una duración menor, indicó el viceministerio de Turismo este lunes 12 de octubre del 2026.

Según los datos difundidos, el gasto turístico promedio diario creció un 29,5%, al pasar de USD 12,42 millones en 2025 a USD 16,08 millones en 2026.

La diferencia se explica, en parte, por la duración del feriado. Mientras el año pasado hubo cuatro días de descanso, este año fueron tres. Por ello, aunque el gasto total se redujo aproximadamente un 2,9%, el desembolso diario fue mayor.

Durante el feriado también estuvo vigente la reducción temporal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 15% al 8% para los servicios turísticos.

¿Cuánto gastaron los turistas durante el feriado de octubre?

El gasto promedio por viaje pasó de USD 52,68 en 2025 a USD 66,22 en 2026, lo que representa un incremento del 25,7%.

Pichincha y Azuay fueron las provincias con mayor movimiento económico diario vinculado al turismo.

Pichincha USD 3,11 millones

Azuay USD 2,63 millones

Chimborazo, Esmeraldas y Pastaza también reportaron incrementos en el gasto turístico diario respecto al feriado anterior, aunque el informe no detalla los montos correspondientes a estas provincias.

Ocupación hotelera en Ecuador llegó al 40,65%

La ocupación de los establecimientos de alojamiento alcanzó un promedio nacional del 40,65%, un aumento de 6,55% frente a 2025.

De acuerdo con las cifras oficiales, se trata del porcentaje más alto registrado para el feriado del 9 de octubre en los últimos cuatro años.

En los tres días de descanso se contabilizaron 728 350 desplazamientos turísticos en Ecuador, con un promedio de 242 780 viajes diarios.

Este último indicador aumentó un 3,03% frente a 2025, cuando el feriado se extendió durante cuatro jornadas.

Pichincha, Guayas, Santa Elena y Azuay concentraron la mayor cantidad de viajes diarios.

Por su parte, Chimborazo, Tungurahua, Cañar y Pastaza registraron aumentos en los desplazamientos turísticos respecto al año anterior.