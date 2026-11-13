12 ríos y esteros se desbordan en tres provincias de la Costa por las intensas lluvias

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos reportó 12 ríos y esteros desbordados en Guayas, Los Ríos y Santa Elena hasta las 19:20 de este viernes 13 de noviembre.

Un total de 12 cuerpos hídricos se encuentran desbordados a nivel nacional hasta las 19:20 de este viernes 13 de noviembre de 2026, según el informe oficial de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).

Las afectaciones se concentran en tres provincias de la región Costa: Guayas, Los Ríos y Santa Elena.

Siete afluentes desbordados en Guayas

La provincia del Guayas concentra la mayor cantidad de emergencias hídricas con siete ríos y esteros fuera de su cauce en tres cantones:

Daule (parroquia Laurel): Se reporta el desbordamiento del estero El Cañal (sector El Laurel), así como de los ríos Pula y Jaboncillo en varios sectores.

Se reporta el desbordamiento del (sector El Laurel), así como de los en varios sectores. Balzar: En la cabecera cantonal, sector San Juan del Cerrito, se desbordó el estero San Juan .

Milagro: Se registra el desbordamiento del río Milagro en varios sectores de la parroquia Ernesto Seminario; del estero San Miguel en la cabecera cantonal; y del río Venecia en varios puntos de la parroquia Roberto Astudillo .

Afectaciones en Los Ríos y Santa Elena

En la provincia de Los Ríos se contabilizan dos cuerpos hídricos desbordados:

Babahoyo: El río Chilintomo salió de su cauce en el sector Las Cañitas, de la parroquia Febres Cordero.

El salió de su cauce en el sector Las Cañitas, de la parroquia Febres Cordero. Ventanas: Se reporta el desbordamiento del estero Las Trancas en el recinto La Industria, parroquia Chacarita.

Por su parte, en la provincia de Santa Elena se registran tres ríos desbordados , todos ubicados en la parroquia Colonche:

Río California: Con afectación en las comunas La Ponga, Febres Cordero y Loma Alta.

Con afectación en las comunas La Ponga, Febres Cordero y Loma Alta. Río Salanguillo: Afecta a la comuna Salanguillo .

Río Javita: Desbordado en las comunas Ceibitos y San Marcos

Las autoridades de gestión de riesgos mantienen el monitoreo permanente en las zonas inundadas para coordinar la asistencia a las familias afectadas.