Lluvias provocan acumulación de agua en algunos puntos de Samborondón este viernes 13 

Las lluvias provocaron inundaciones en distintos sectores de Samborondón este viernes 13 de noviembre.

Las fuertes lluvias acompañadas de tormentas eléctricas provocaron acumulación de agua en calles, la caída de un árbol y afectaciones en instalaciones universitarias de Samborondón, en Guayas, durante la tarde y noche de este viernes 13 de noviembre de 2026.

Uno de los sectores afectados es Ciudad Celeste, donde varias calles quedaron con agua acumulada debido a las precipitaciones. La situación dificulta la circulación vehicular y obliga a los conductores a desplazarse con precaución.

El Municipio de Samborondón informó que mantiene el monitoreo de las condiciones meteorológicas ante las lluvias intensas y tormentas eléctricas registradas en diferentes sectores del cantón.

Las precipitaciones coinciden con las condiciones meteorológicas advertidas por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) para la noche de este viernes y la madrugada del sábado 14 de noviembre.

Lluvias afectan a la Universidad Ecotec

Las precipitaciones también ocasionaron problemas en las instalaciones de la Universidad Ecotec, ubicada en Samborondón.

Según reportes ciudadanos, diferentes espacios del campus universitario registraron acumulación de agua durante la jornada.

La situación habría provocado la suspensión de algunas actividades académicas, aunque todavía no se ha precisado el alcance de las afectaciones ni cuántos estudiantes resultaron perjudicados.

Este nuevo episodio vuelve a evidenciar los problemas de acumulación de agua que se presentan en la zona durante las precipitaciones intensas.

Caída de un árbol en Samborondón

Otra de las emergencias reportadas ocurrió en la ciudadela El Salvador, sector Nueva Jerusalén, donde un árbol cayó durante las fuertes lluvias de este viernes.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas heridas como consecuencia de este incidente.

Las autoridades locales recomendaron evitar las calles con acumulación de agua, conducir con precaución y mantenerse atentos a los canales oficiales ante la posibilidad de que continúen las precipitaciones durante la madrugada.

Inamhi advierte que las lluvias continuarán durante el fin de semana

El Inamhi mantiene vigente la advertencia meteorológica número 87, desde las 17:00 del miércoles 11 hasta las 07:00 del domingo 15 de noviembre.

El organismo prevé precipitaciones intensas, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en provincias de la Costa. Los eventos de mayor intensidad podrían presentarse durante la noche del viernes 13 y el sábado 14 de noviembre