Inocar descarta riesgo de tsunami tras sismo de 4.7 en las costas de Manabí

El Inocar confirmó que el sismo de magnitud 4.7 registrado frente a Puerto López no reúne las condiciones para generar un tsunami en el litoral ecuatoriano.

Un sismo de magnitud 4.7 se registró este sábado 7 de noviembre a las 12:17 (hora local) frente a las costas del Ecuador.

Según el informe oficial revisado por el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IGEPN), el epicentro se localizó a 38,28 kilómetros de Puerto López, en la provincia de Manabí.

El movimiento telúrico ocurrió a una profundidad de 31,24 kilómetros, de acuerdo con los datos recopilados por los sistemas de monitoreo técnico.

Evaluación de amenaza y llamado a la tranquilidad

Tras el análisis de los parámetros del sismo, el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar), a través del Centro de Monitoreo Oceánico confirmó que el evento no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en la costa continental e insular del país.

Los organismos de socorro no han reportado personas heridas ni afectaciones materiales en los cantones manabitas cercanos al epicentro.

El Instituto Geofísico mantiene habilitada su plataforma digital para que la ciudadanía pueda registrar si sintió el temblor y contribuir a la evaluación de la intensidad en la zona.