Pronóstico del tiempo en Ecuador: Inamhi advierte lluvias este domingo 8 de noviembre

El pronóstico del clima en Ecuador según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió su reporte oficial de pronóstico del tiempo para este domingo 8 de noviembre de 2026, advirtiendo sobre la presencia de precipitaciones de variada intensidad en distintas localidades del territorio ecuatoriano.

De acuerdo con las proyecciones técnicas de la entidad científica, las condiciones atmosféricas propiciarán eventos pluviales que afectarán de manera directa a cerca de 18 provincias del país, abarcando diferentes regiones y microclimas.

El informe detalla que el periodo de mayor probabilidad y relevancia de precipitaciones se concentra entre las 07:00 y las 19:00, estableciendo horarios diferenciados según la zona geográfica.

Mientras que en varios cantones de la región interandina y la Amazonía las lluvias se manifestarán con mayor notoriedad al caer la tarde, ciertas zonas específicas de la Costa presentarán episodios ligeros durante las primeras horas de la mañana.

En la región Sierra, provincias como Pichincha registrarán lloviznas aisladas hacia el final de la jornada en cantones como Mejía, Rumiñahui, Pedro Vicente Maldonado y San Miguel de los Bancos.

Asimismo, en Tungurahua se prevén precipitaciones normales o moderadas en Baños de Agua Santa, además de lloviznas vespertinas en Ambato y Mocha, sumándose a condiciones similares previstas en localidades de Carchi, Imbabura, Cotopaxi, Bolívar, Chimborazo, Cañar y Azuay.

Por su parte, la región Amazónica concentrará eventos de consideración al concluir la tarde, destacando lluvias normales o moderadas en zonas de Morona Santiago, Pastaza y Sucumbíos.

Paralelamente, provincias como Napo y Zamora Chinchipe experimentarán lloviznas generalizadas en gran parte de sus cantones, lo que mantendré un ambiente húmedo y fresco característico de la época en el oriente ecuatoriano.

En cuanto a la Costa y la región insular, el reporte meteorológico identifica incidencias menores pero constantes.

Se esperan lloviznas matutinas en puntos puntuales de Guayas y precipitaciones vespertinas en sectores de El Oro y en la totalidad de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, mientras que las Islas Galápagos mantendrán un pronóstico intermitente de lloviznas suaves a lo largo de su franja horaria diurna.

El Inamhi clasifica estos fenómenos mediante una escala de alertas que distingue entre lloviznas leves de gotas finas, lluvias moderadas de intensidad constante y eventos severos con presencia de tormentas eléctricas.

Para este domingo, la mayor parte de las advertencias se centran en los niveles amarillo y naranja, correspondientes a lluvias moderadas y lloviznas sectorizadas que no alcanzan rangos de alerta extrema.

Ante este panorama climático, las autoridades meteorológicas recomiendan a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones al circular por las carreteras del país.

Conocer los horarios y las zonas con probabilidad de lluvia permite planificar de mejor manera las actividades al aire libre previstas para el cierre del fin de semana en las diferentes regiones del Ecuador.