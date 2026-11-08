Fenómenos de El Niño y La Niña: diferencias clave y su impacto en el clima de la región y el mundo

Familias dejan sus hogares que resultaron anegados debido a las fuertes lluvias en Guayaquil

El comportamiento del clima y su impacto en el territorio ecuatoriano están condicionados por el fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), un patrón de origen natural caracterizado por la fluctuación entre dos fases contrapuestas y complementarias: El Niño y La Niña.

De acuerdo con informes técnicos elaborados por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (Ciifen) y el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar), estas dinámicas alteran la temperatura de la superficie oceánica y descompensan el régimen de lluvias a escala regional y global.

El Niño: Se caracteriza por el calentamiento inusual de las aguas superficiales en las zonas central y oriental del Pacífico ecuatorial, debido al debilitamiento de los vientos del este.

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​Su nombre proviene a una denominación realizada por pescadores locales que notaron la corriente cálida del mar cerca de la época de Navidad .

Se caracteriza por el en las zonas central y oriental del Pacífico ecuatorial, debido al debilitamiento de los vientos del este. ​ ​Su nombre proviene a una denominación realizada por pescadores locales que notaron la del mar cerca de la . La Niña: Corresponde al fenómeno contrario y está definido por temperaturas inusualmente frías en la superficie oceánica de la misma región y por una intensificación de los vientos que se desplazan de este a oeste.

Parámetro / Característica El Niño La Niña Temperatura del océano Aguas superficiales inusualmente cálidas. Aguas superficiales inusualmente frías. Comportamiento de vientos Debilitamiento de los vientos alisios del este. Intensificación de los vientos del este al oeste. Duración estimada Puede prolongarse hasta 18 meses. Puede extenderse hasta por tres años. Efectos generales Sequías en ciertas regiones e intensas lluvias en otras; aumento global de temperaturas. Bajas temperaturas en la Costa y precipitaciones concentradas en la Sierra y Amazonía. * Tabla generada con asistencia de Inteligencia Artificial (IA) | Fuente de datos: Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Entre ambos eventos climáticos puede registrarse un periodo neutro donde las temperaturas tropicales se estabilizan.

La transición entre dichas fases suele darse en un ciclo de dos a siete años, comenzando habitualmente su desarrollo entre marzo y junio para alcanzar su apogeo entre noviembre y febrero.

Los efectos de El Niño en los últimos años

A nivel mundial y regional, El Niño ha dejado huellas en los registros meteorológicos.

Datos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) detallan que el evento registrado en 2023 y 2024, combinado con el calentamiento global de origen antrópico por gases de efecto invernadero, hizo que en 2024 se posicionara como el periodo más cálido del que se tiene registro científico.

Los efectos de este fenómeno alteran los patrones habituales de lluvia, entre uno de sus efectos fueron las sequías en el norte de Australia, Indonesia y zonas del sur de África.

Además, en el mismo periodo se reportó el incremento de precipitaciones y el riesgo de inundaciones en áreas de América del Sur y el sur de Estados Unidos.

Boletines de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) confirmaron la intensificación de El Niño en los últimos meses de 2026, con previsiones de alcanzar una intensidad muy fuerte y condicionar de manera determinante las pautas climáticas globales.

Los estragos de La Niña en los últimos años

Los ciclos de La Niña han golpeado de forma persistente al territorio ecuatoriano con secuelas que se han hecho visibles en distintas provincias.

Datos recolectados por entidades metereologicas señalan que exitió un periodo prolongado entre finales de 2020 y principios de 2023, en los que el país experimentó alteraciones en su régimen hídrico.

Las anomalías provocadas por La Niña en Ecuador se traducen en bajas temperaturas en la Costa y precipitaciones intensas en la Sierra y la Amazonía.

Registros de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y el Inamahi detallan que en ese lapso de tres años existió mayor cantidad de deslizamientos de tierra y desbordamientos fluviales en zonas como Paute y Zamora Chinchipe.

Además, provincias como Tungurahua, Chimborazo, Cañar, Azuay, Loja y Morona Santiago fueron las más afectadas y mantuvo a sus cómites de emergencias activos.

Actuales afectaciones de El Niño en Ecuador

Las autoridades prevén que sectores como agricultura, salud y gestión de riesgos sean los más afectados por el impacto de el Fenómeno de El Niño.

Las principales secuelas productivas y económicas en el país se resumen en los siguientes puntos: