Inamhi alerta por fuertes lluvias, tormentas eléctricas en la Costa este 14 y 15 de noviembre

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una alerta por lluvias de variable intensidad en varias regiones de Ecuador para la noche de este sábado 14 y la madrugada del domingo 15 de noviembre de 2026.

Según el pronóstico, la Costa concentrará las precipitaciones más intensas, especialmente en las provincias de Guayas y Santa Elena, donde se esperan lluvias fuertes acompañadas de vientos, tormentas eléctricas, rayos y truenos.

⛈️ Pronóstico de Lluvias ⏰ Conoce el pronóstico para esta noche, sábado 14 y madrugada del domingo 15 de nov 2026. 🌗 La mayor relevancia de lluvias se especifica para cada cantón. Ante cualquier cambio en las condiciones, te mantendremos informado. #juntosanteelniño #inamhi https://t.co/wj3bo1gozK — INAMHI Ecuador (@inamhi_ec) November 14, 2026

En las demás provincias de la región Costa también se prevén precipitaciones de intensidad fuerte y moderada durante el periodo de advertencia, que estará vigente entre las 19:00 de este sábado y las 07:00 del domingo.

En Galápagos, el Inamhi pronostica lluvias fuertes en toda la provincia, desde las 18:00 del sábado hasta las 06:00 del domingo 15 de noviembre.

🌧️ https://t.co/FrqmC7BaRT 👉 Dos personas fallecieron y otras dos permanecen extraviadas tras las intensas #lluvias e inundaciones que soportó la ciudad de #Guayaquil. Una de las víctimas fue un adolescente que fue arrastrado al Estero Salado #ElNiñoalDíaEC https://t.co/9nZaYGDIas — Teleamazonas (@teleamazonasec) November 14, 2026

Mientras tanto, en la región Sierra se esperan lluvias fuertes y lloviznas en localidades específicas de las diferentes provincias. En la Amazonía, las precipitaciones serán principalmente de tipo llovizna.

De acuerdo con el Inamhi, estas condiciones meteorológicas están relacionadas con el desarrollo pleno de la fase de madurez del fenómeno de El Niño, que favorece la presencia de lluvias en el territorio nacional.