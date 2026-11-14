Inamhi alerta por fuertes lluvias, tormentas eléctricas en la Costa este 14 y 15 de noviembre
Según el Inamhi, las precipitaciones más intensas se esperan en Guayas y Santa Elena, con presencia de rayos y truenos.
El pronóstico prevé nuevas lluvias de variable intensidad en la Costa ecuatoriana.
Segura EP
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Actualizado:
14 nov 2026 - 15:19
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una alerta por lluvias de variable intensidad en varias regiones de Ecuador para la noche de este sábado 14 y la madrugada del domingo 15 de noviembre de 2026.
Según el pronóstico, la Costa concentrará las precipitaciones más intensas, especialmente en las provincias de Guayas y Santa Elena, donde se esperan lluvias fuertes acompañadas de vientos, tormentas eléctricas, rayos y truenos.
En las demás provincias de la región Costa también se prevén precipitaciones de intensidad fuerte y moderada durante el periodo de advertencia, que estará vigente entre las 19:00 de este sábado y las 07:00 del domingo.
En Galápagos, el Inamhi pronostica lluvias fuertes en toda la provincia, desde las 18:00 del sábado hasta las 06:00 del domingo 15 de noviembre.
Mientras tanto, en la región Sierra se esperan lluvias fuertes y lloviznas en localidades específicas de las diferentes provincias. En la Amazonía, las precipitaciones serán principalmente de tipo llovizna.
De acuerdo con el Inamhi, estas condiciones meteorológicas están relacionadas con el desarrollo pleno de la fase de madurez del fenómeno de El Niño, que favorece la presencia de lluvias en el territorio nacional.
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