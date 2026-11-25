Los Ríos concentra 14 de los 25 desbordamientos reportados en el país.

Las lluvias provocaron el desbordamiento de 25 ríos y esteros en tres provincias de Ecuador, según el reporte de la Secretaría de Gestión de Riesgos con corte a las 07:00 de este miércoles 25 de noviembre de 2026.

Los eventos se registraron en Los Ríos, Guayas y Santa Elena, con mayor concentración en la primera provincia.

En Babahoyo, el desbordamiento de los ríos San Pablo, Catarama y Babahoyo ocasionó acumulación de agua en varios sectores.

Las cámaras del ECU 911 registraron afectaciones en la avenida Universitaria, La Réplica, Barreiro y El Salto, donde el agua dificulta la movilidad de los habitantes y conductores.

Los Ríos concentra 14 ríos desbordados

La provincia de Los Ríos registra 14 puntos con desbordamientos. Entre las localidades afectadas están Caracol, Las Cañitas, Macul, La Puntilla, Pompeya, La Isla, Los Canales y La Asunción.

También se reportaron problemas en varios sectores de Quinsaloma, Montalvo y Mocache.

Entre los cuerpos de agua desbordados constan los ríos Caracol, Chilintomo, Macul, La Clementina, Pompeya, Salampe, Jatuvi, Calope, Chipe Minuape, Tigrera, La Esmeralda, Mocache, Las Balsas y San Pablo.

En Montalvo, el desbordamiento del río San Pablo afecta a sectores como La Maritza, Tres Marías, Salvador Ayende, Sabaneta y Bosque de Oro.

Guayas y Santa Elena también reportan desbordamientos

En Guayas se registran nueve desbordamientos en los cantones Daule, Balzar, Palestina, Salitre y Samborondón.

Entre los cuerpos de agua reportados están el estero El Cañal, el río Jaboncillo, el estero San Juan, los ríos Pula, Vinces, Salitre y Babahoyo, además del estero Guabito.

En Santa Elena se reportaron dos eventos: el río Javita, en la comuna Tugaduaja, cantón Chanduy, y el río Dos Bocas, en las comunas Buenos Aires y Sacachún, del sector Simón Bolívar.

Los organismos de respuesta fueron coordinados para atender las emergencias reportadas en las zonas afectadas.