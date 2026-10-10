27 playas de Ecuador tendrán bandera roja por oleaje durante el feriado

27 playas de Ecuador tendrán bandera roja por el oleaje durante el feriado

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos informó que 27 playas de Ecuador mantienen bandera roja, debido a las condiciones del mar, el oleaje y el riesgo para los bañistas.

El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) prevé condiciones de mar agitado a muy agitado tanto en las costas continentales como en las islas Galápagos.

La bandera roja en las playas estará vigente hasta el lunes 12 de octubre de 2026, en el marco del feriado por la Independencia de Guayaquil.

Según el reporte, del 10 al 12 de octubre, 27 playas presentan amenaza alta, mientras que otras 14 tienen amenaza media, por lo que las autoridades recomiendan extremar las precauciones antes de ingresar al agua o realizar actividades marítimas.

La alerta coincide con el feriado de tres días, del 9 al 11 de octubre, cuando miles de personas se desplazan hacia los balnearios del país.

#OLEAJE | INOCAR prevé mar entre agitado y muy agitado en las costas del continente y Galápagos. Del 10 al 12 de octubre: 🔴 27 con amenaza alta 🟡 14 con amenaza media. Respeta las banderas y extrema precauciones en playas y actividades marítimas. https://t.co/eIdOHygBEa — Riesgos Ecuador (@Riesgos_Ec) October 10, 2026

¿Qué playas tienen bandera roja?

Entre los balnearios con bandera roja constan destinos turísticos de las provincias de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena y El Oro. Entre ellos están:

Esmeraldas: Atacames, Same, Tonsupa y Mompiche.

Atacames, Same, Tonsupa y Mompiche. Manabí: Pedernales, Canoa, Bahía de Caráquez, Crucita, Manta y Puerto López.

Pedernales, Canoa, Bahía de Caráquez, Crucita, Manta y Puerto López. Santa Elena: Montañita, entre otros balnearios de la provincia.

Montañita, entre otros balnearios de la provincia. El Oro: Jambelí

La bandera roja advierte sobre condiciones peligrosas para ingresar al mar. Por ello, se recomienda respetar la señalización y seguir las indicaciones de los organismos de seguridad. Inocar advierte sobre oleaje en la Costa y Galápagos