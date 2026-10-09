Lluvias intensas e inundaciones: estas son las zonas de mayor riesgo durante el feriado

Feriado en alerta: Inamhi pronostica lluvias intensas, tormentas y crecidas de ríos en Ecuador

El Inamhi pronostica lluvias de variable intensidad, tormentas eléctricas y posibles crecidas de ríos durante los tres días de asueto por el feriado del 9 de Octubre en Ecuador.

La Costa concentra los mayores niveles de precipitación, mientras que en la Sierra existe riesgo de deslizamientos y afectaciones en las vías.

El feriado estará marcado por lluvias de variable intensidad en varias regiones de Ecuador, según el pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

La Costa tendrá las lluvias más intensas

La Costa será la zona con mayor presencia de precipitaciones, principalmente en:

Esmeraldas

Manabí

Santo Domingo de los Tsáchilas

Los Ríos

El norte de Guayas

En algunos sectores, los acumulados podrían alcanzar entre 42 y 110 milímetros en 24 horas, según el Inamhi.

El escenario también incluye tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente durante los periodos de mayor actividad atmosférica.

Para quienes tienen previsto viajar hacia la Costa o visitar sus playas, el Inamhi recomienda mantenerse atentos a las condiciones del tiempo, debido a que las lluvias podrían presentarse principalmente durante las tardes y noches.

Estas zonas tienen mayor riesgo de inundaciones

Las lluvias podrían generar acumulación de agua en viviendas, negocios y vías, además de aumentar el caudal de ríos y otros cuerpos de agua.

Las provincias que requieren mayor atención por posibles crecidas son:

Esmeraldas

Santo Domingo de los Tsáchilas

Los Ríos

Manabí

Guayas

El Oro

En Esmeraldas, Santo Domingo y Los Ríos, las precipitaciones podrían aumentar el riesgo de desbordamientos en sectores cercanos a ríos.

También existe posibilidad de acumulación de agua en zonas urbanas que tengan problemas de drenaje.

Por eso, quienes se movilicen durante el feriado deberán tomar precauciones en carreteras y sectores bajos.

Quito también tendrá lluvias y posibilidad de granizo

En Quito se mantendrán las condiciones favorables para la presencia de lluvias y tormentas durante el feriado.

El Inamhi señala que la combinación de humedad y calentamiento podría generar nuevamente caída de granizo en sectores puntuales de la capital.

Entre las zonas con mayor posibilidad de registrar este fenómeno están el Centro y Centro Norte de Quito y el sector de Zámbiza.

El antecedente reciente de una fuerte granizada que dejó calles inundadas y pasos afectados mantiene la atención sobre este tipo de eventos.

Las precipitaciones también alcanzarán a otras zonas de Pichincha, mientras que se esperan lluvias en:

Carchi

Imbabura

Cotopaxi

Bolívar

¿Cuándo lloverá con mayor intensidad?

El Inamhi identifica dos periodos de mayor actividad durante el feriado. El primero se prevé entre la tarde del viernes 9 y la madrugada del sábado 10 de octubre.

El segundo podría presentarse entre la noche del sábado 10 y la madrugada del domingo 11, con lluvias que podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas.

Quienes viajen entre la Sierra y la Costa deberán considerar también la posibilidad de niebla, calzada mojada, deslizamientos y derrumbes en distintos tramos.

Estas condiciones pueden reducir la visibilidad y dificultar la circulación, especialmente en carreteras de montaña y sectores cercanos a taludes.

Lluvias también llegarán a la Amazonía y Galápagos

En la Amazonía se esperan precipitaciones principalmente en Sucumbíos, Orellana y Pastaza, con lluvias que podrían ser moderadas y puntualmente fuertes.

En otras zonas amazónicas también podrían registrarse eventos de menor intensidad.

En la región Insular se prevén precipitaciones durante los tres días del feriado, aunque el pronóstico señala que no serían de mayor intensidad.

El escenario meteorológico, sin embargo, puede cambiar durante el periodo de la alerta, por lo que se recomienda revisar las actualizaciones oficiales antes y durante los desplazamientos.