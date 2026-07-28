Cambia la fecha de postulación para el Año de Salud Rural; ¿cómo registrarse?

El resgitro para el Año de Salud Rural comenzará el 8 de agosto de 2026.

El Ministerio de Salud Pública modificó la fecha de inicio de la postulación al Año de Salud Rural y Servicio Social, del período septiembre de 2026 a agosto de 2027.

El inicio de la postulación estaba previsto para el 1 de agosto, pero la Cartera de Estado decidió que comience el 8 de agosto de 2026.

"Esta decisión busca brindar a los profesionales de la salud un mayor margen para completar su registro y participar en la convocatoria", señaló el Ministerio de Salud.

El año de rural está dirigido para médicos, enfermeros, odontólogos, obstetras y obstetrices que deban cumplir con este requisito para el ejercicio profesional.

Para participar en el proceso, los postulantes deberán contar con la siguiente documentación:

Cédula de identidad.

Registro del título profesional emitido por el Ministerio de Educación.

Certificado de aprobación del Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional, emitido por el CACES.

Certificado de dominio del idioma español y visa habilitante, en el caso de postulantes extranjeros.

Firma electrónica vigente.

Certificado de no tener impedimento para ejercer cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo.

¿Cómo realizar el resgistro?

El registro deberá realizarse a través del Sistema de Gestión de Rurales, en el enlace https://sgr.msp.gob.ec/sgr, de acuerdo con el último dígito de la cédula de ciudadanía o documento de identidad.

El cronograma es el siguiente:

Sábado 8 de agosto de 2026: último dígito 0 y 1 de 08:00 a 17:00

Domingo 9 de agosto: 2 y 3

Lunes 10 de agosto: 4 y 5

Martes 11 de agosto: 6 y 7

Miércoles 12 de agosto: 8 y 9

Jueves 13 y viernes 14 de agosto: Todos los dígitos

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El 15 de agosto de 2026 se publicará el listado de postulantes en la página web institucional del Ministerio de Salud Pública (www.salud.gob.ec).

Posteriormente, el 16 de agosto de 2026 se dará a conocer la oferta de plazas disponibles, con información sobre el establecimiento de salud, la unidad operativa, la provincia, el nivel de atención. El Año de Salud Rural y Servicio Social iniciará el 1 de septiembre de 2026.