El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) detectó 65 cartones con relojes, carteras, calzado y prendas de vestir de diferentes marcas reconocidas durante un operativo de control realizado en un puerto privado de Guayaquil.

La mercancía, procedente de Estados Unidos, tenía un peso aproximado de 1,9 toneladas y presentaba indicios de subvaloración.

La detección fue resultado de las labores de perfilamiento y análisis de riesgo ejecutadas por el personal del Distrito Guayaquil Marítimo. Estas acciones permitieron identificar novedades en la carga durante un control concurrente, es decir, una inspección efectuada en el proceso de ingreso de mercancías al país.

De acuerdo con la información difundida por la Aduana, durante la revisión física se identificaron inconsistencias relacionadas con la valoración declarada de los productos.

La subvaloración consiste en declarar una mercancía por un monto inferior a su valor real, lo que puede reducir el cálculo de los tributos que corresponden a su importación.

Este tipo de irregularidad puede representar una afectación a la recaudación tributaria y generar condiciones de competencia desleal frente a los comerciantes e importadores que cumplen con las obligaciones establecidas para ingresar productos al mercado ecuatoriano.

Objetos decomisados por SENAE. SENAE. Objetos decomisados por SENAE. senae

Posibles afectaciones a los derechos de propiedad intelectual

Además de las novedades relacionadas con la valoración de la carga, los funcionarios aduaneros identificaron posibles afectaciones a los derechos de propiedad intelectual, debido a las características y marcas de los artículos encontrados.

Por esta razón, el SENAE puso el particular en conocimiento de la Secretaría Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI), entidad que tiene competencia en esta materia y deberá realizar las actuaciones correspondientes.

La posible afectación a la propiedad intelectual constituye un aspecto adicional al hallazgo de subvaloración.

Sin embargo, la información oficial no establece que todos los productos sean falsificados ni confirma una infracción definitiva sobre las marcas identificadas.

Tampoco se ha publicado una valoración económica total de los 65 cartones ni el monto de los tributos que habrían dejado de percibirse.

Por ello, el alcance económico de este procedimiento todavía no está determinado públicamente.

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Más de 1.500 celulares de alta gama encontrados en ocho maletas

Otro procedimiento aduanero de relevancia se registró en el aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, donde los funcionarios encontraron más de 1.500 celulares de alta gama y otros equipos tecnológicos que cuatro pasajeros intentaban ingresar al país sin cumplir los controles correspondientes.

La intervención ocurrió durante la madrugada del 19 de noviembre de 2026, luego de la llegada de un vuelo de Avianca procedente de Estados Unidos, aproximadamente a las 05:00.

La mercancía estaba distribuida en ocho maletas pertenecientes a tres ciudadanos ecuatorianos y uno estadounidense.

Según el SENAE, la detección fue posible mediante el análisis de perfiles de riesgo, el seguimiento de patrones de comportamiento y la revisión de imágenes obtenidas con equipos de rayos X.

Durante el procedimiento, dos de los pasajeros intentaron abandonar sus maletas en uno de los baños de la terminal aérea, mientras que otro permanecía en el área de Duty Free, presuntamente para evadir los controles. Estas acciones alertaron al personal aduanero, que procedió a intervenir y revisar el equipaje.

Entre los artículos identificados constaban teléfonos de modelos iPhone 17, iPhone 18 y iPhone Duo, además de consolas de videojuegos Nintendo Switch. La Aduana calificó este resultado como la mayor aprehensión de celulares registrada por la institución bajo la modalidad de equipaje de viajero.

La mercancía alcanzaría un valor comercial estimado de 1,8 millones de dólares, de acuerdo con las estimaciones difundidas por medios de comunicación a partir de los precios de los equipos en el mercado.

Esta cifra no debe confundirse con una cuantificación oficial del perjuicio tributario.

Cuatro procesados por el caso de los celulares

Tras el hallazgo en el aeropuerto, los cuatro pasajeros fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales para determinar las posibles responsabilidades relacionadas con el ingreso irregular de los equipos tecnológicos.

El 20 de noviembre, durante la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, un juez dictó prisión preventiva para los cuatro procesados por el presunto delito de defraudación aduanera.

La medida cautelar busca garantizar su comparecencia durante el desarrollo del proceso judicial. La responsabilidad penal de los involucrados deberá determinarse conforme avance la investigación.Controles aduaneros en puertos y aeropuertos

Los dos procedimientos evidencian distintas modalidades de ingreso irregular de mercancías al Ecuador.

En el puerto privado, la detección estuvo relacionada con posibles inconsistencias en la valoración de productos importados y eventuales afectaciones a la propiedad intelectual. En el aeropuerto, en cambio, se identificó un intento de ingresar dispositivos tecnológicos mediante el equipaje de pasajeros.

El SENAE mantiene controles mediante análisis de riesgo, inspecciones físicas y herramientas tecnológicas en los diferentes puntos de ingreso al país.

Estas acciones buscan detectar irregularidades, prevenir la evasión de obligaciones aduaneras y proteger el comercio formal.

La institución sostiene que el control de las importaciones es parte de las medidas para combatir el ingreso de mercancías al margen de la normativa ecuatoriana.