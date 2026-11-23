La Policía Nacional decomisó 464,7 kilogramos de marihuana durante un operativo ejecutado en Montúfar, Carchi.

La Policía Nacional incautó 464,7 kilogramos de marihuana durante un operativo ejecutado el sábado 21 de noviembre de 2026, en el sector Guagua Negro, cantón Montúfar, provincia de Carchi.

Según el reporte oficial, el procedimiento se inició después de que agentes recibieran información reservada sobre el posible traslado de sustancias ilícitas desde Carchi hacia provincias del centro de Ecuador.

La intervención estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas, con apoyo del Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (GEMA) y la Unidad Nacional Canina (CRAC).

Conductor huyó tras accidentarse en una persecución

Los uniformados identificaron una camioneta que coincidía con las características del vehículo reportado y le ordenaron detenerse.

Sin embargo, el conductor ignoró las señales policiales e inició una fuga, lo que provocó una persecución que terminó cuando el automotor se accidentó a la altura del peaje de San Gabriel.

El sospechoso abandonó la camioneta y escapó antes de que los agentes lograran detenerlo.

Durante la inspección, un perro detector de narcóticos alertó sobre varios bultos que contenían una sustancia vegetal. Las pruebas realizadas confirmaron que se trataba de marihuana.

Droga decomisada equivale a más de 929 000 dosis

La Policía Nacional informó que el operativo permitió incautar 464 709 gramos de marihuana, equivalentes a aproximadamente 929 418 dosis, además de retener la camioneta utilizada para su transporte.

El cargamento tendría un valor estimado de USD 360 149 en el mercado ecuatoriano, según los cálculos de la institución.