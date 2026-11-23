Dos siniestros de tránsito en la Ruta Viva provocan tráfico intenso la mañana de este lunes 23 de noviembre de 2026, en el sector de Lumbisí, al nororiente de Quito.

Los incidentes involucran a tres vehículos y generan complicaciones para los conductores que circulan por esta vía.

¿Dónde ocurrieron los accidentes en la Ruta Viva?

En el primer siniestro está involucrado un automóvil gris que presenta daños en el capó. Personal del Cuerpo de Bomberos acudió al sitio para atender la emergencia.

En el segundo accidente participaron dos vehículos livianos: uno tiene afectaciones en la parte trasera y el otro en la delantera.

Las lluvias mantienen mojadas las calles de Quito, por lo que las autoridades recomiendan reducir la velocidad y conducir con precaución.

Estos incidentes se suman a otros siniestros reportados más temprano en la avenida Oswaldo Guayasamín, también conocida como Interoceánica.