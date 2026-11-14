Guayaquil: Adolescente murió tras ser arrastrado por el agua al Estero Salado, tras lluvias 

Las intensas lluvias registradas en Guayaquil provocaron inundaciones y varias emergencias que provocaron la muerte y desaparición de personas.

Los sectores de Letamendi, Florida Norte y Pascuales estuvieron entre los puntos afectados por las precipitaciones entre la noche del 13 y madrugada de 14 de noviembre.

Uno de los casos ocurrió en Letamendi, donde un adolescente fue arrastrado por la corriente de agua desde una zanja hasta el Estero Salado.

En Guayaquil se reportaron los siguientes eventos adversos que, lamentablemente, conllevaron la pérdida de vidas humanas. Me solidarizo profundamente con las familias afectadas, desplegaremos equipos para acompañamiento y apoyo. 📍 Zona: Letamendi 🌧️ Evento: inundación 🔎 Estado: Un adolescente fue arrastrado desde una zanja hasta el Estero Salado. Bomberos informó del hallazgo de su cuerpo. El estero está en su cauce normal. — Carolina Lozano (@carolozanohok) November 14, 2026

El Cuerpo de Bomberos confirmó posteriormente el hallazgo de su cuerpo sin vida. Según el reporte de la Secretaría de Gestión de Riesgos, este sábado 14 de noviembre, el estero se mantiene dentro de su cauce normal.

Otra emergencia se registró el 13 de noviembre en Florida Norte. Dos personas fueron arrastradas por la corriente y cayeron en una zanja, por lo que permanecen extraviadas, según el reporte de los organismos de socorro.

Las labores de búsqueda enfrentan dificultades debido a las calles inundadas y los problemas de circulación, que complican el acceso de los equipos de emergencia hasta el lugar.

🚨 #BCBGInforma | Una unidad de rescate se encuentra en el sector de Florida Norte, donde se reportó que dos personas habrían sido arrastradas por la corriente hacia una zanja, debido a las fuertes lluvias registradas en la zona.🚧🚒 #EstamosAquí #SiempreListos — Bomberos Guayaquil (@BomberosGYE) November 14, 2026

En Pascuales, las precipitaciones también ocasionaron inundaciones y dejaron calles anegadas. En este sector, el Ministerio de Salud Pública (MSP) reportó una persona fallecida por un infarto.

Durante las lluvias de la noche del 13 de noviembre, el Cuerpo de Bomberos atendió 16 llamados de auxilio en distintos sectores de Guayaquil. Los equipos desplegaron operativos de búsqueda para localizar a las personas arrastradas por las corrientes de agua.