Alerta de radiación solar y lluvias en Ecuador este domingo 9 de noviembre del 2025
Se pronostican precipitaciones dispersas en Quito desde la tarde del domingo. La radiación solar extrema se reportará desde la mañana.
Quito vivirá el segundo concierto de la cantante colombiana Shakira este 9 de noviembre del 2025.
09 nov 2025 - 09:04
Ecuador tendrá niveles extremos de radiación ultravioleta y lluvias focalizadas este domingo 9 de noviembre del 2025. Quito, donde se vivirá el segundo concierto de Shakira, tendrá un clima variado.
De acuerdo al pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), Pichincha, Tungurahua, Loja y Galápagos tendrás niveles extremos de calor desde las 10:00 hasta las 15:00.
Mientras que en Esmerladas, Carchi, Imbabura, Cotopaxi, Bolívar, Chimborazo, Morona Santiago, Guayas, Santa Elena, Zamora Chinchipe y tres islas de Galápagos registrarán niveles muy altos de radiación ultravioleta.
Se recomienda usar ropa que cubra completamente su piel, gorras, sombreros, gafas, paraguas y protector solar.
En la tarde del domingo se prevén lluvias aisladas en el norte del Litoral y precipitaciones de variable intensidad en la Amazonía.
La capital de Ecuador tendrá un cielo nublado e intenso sol en la mañana. Mientras que en la tarde se pronostican lloviznas dispersas en el sur de la ciudad. Por esta razón se aconseja a las personas que asistan al concierto de Shakira que se preparen ante posibles precipitaciones y tomen las precauciones necesarias.
En la Amazonía se reportarán intensas lluvias durante la tarde y noche del domingo. Las zonas afectadas son: Nueva Loja, El Coca, Tena, Shell - Mera, Macas, Gualaquiza y Zamora.
