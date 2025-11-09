Alerta de radiación solar y lluvias en Ecuador este domingo 9 de noviembre del 2025

Quito vivirá el segundo concierto de la cantante colombiana Shakira este 9 de noviembre del 2025.

Ecuador tendrá niveles extremos de radiación ultravioleta y lluvias focalizadas este domingo 9 de noviembre del 2025. Quito, donde se vivirá el segundo concierto de Shakira, tendrá un clima variado.

De acuerdo al pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), Pichincha, Tungurahua, Loja y Galápagos tendrás niveles extremos de calor desde las 10:00 hasta las 15:00.

Mientras que en Esmerladas, Carchi, Imbabura, Cotopaxi, Bolívar, Chimborazo, Morona Santiago, Guayas, Santa Elena, Zamora Chinchipe y tres islas de Galápagos registrarán niveles muy altos de radiación ultravioleta.

Se recomienda usar ropa que cubra completamente su piel, gorras, sombreros, gafas, paraguas y protector solar.

En la tarde del domingo se prevén lluvias aisladas en el norte del Litoral y precipitaciones de variable intensidad en la Amazonía.

La capital de Ecuador tendrá un cielo nublado e intenso sol en la mañana. Mientras que en la tarde se pronostican lloviznas dispersas en el sur de la ciudad. Por esta razón se aconseja a las personas que asistan al concierto de Shakira que se preparen ante posibles precipitaciones y tomen las precauciones necesarias.

En la Amazonía se reportarán intensas lluvias durante la tarde y noche del domingo. Las zonas afectadas son: Nueva Loja, El Coca, Tena, Shell - Mera, Macas, Gualaquiza y Zamora.