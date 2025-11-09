Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Ecuador

Alerta de radiación solar y lluvias en Ecuador este domingo 9 de noviembre del 2025

Se pronostican precipitaciones dispersas en Quito desde la tarde del domingo. La radiación solar extrema se reportará desde la mañana. 

Quito vivirá el segundo concierto de la cantante colombiana Shakira este 9 de noviembre del 2025.

Quito Informa

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

09 nov 2025 - 09:04

Unirse a Whatsapp

Ecuador tendrá niveles extremos de radiación ultravioleta y lluvias focalizadas este domingo 9 de noviembre del 2025. Quito, donde se vivirá el segundo concierto de Shakira, tendrá un clima variado

De acuerdo al pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), Pichincha, Tungurahua, Loja y Galápagos tendrás niveles extremos de calor desde las 10:00 hasta las 15:00

Mientras que en Esmerladas, Carchi, Imbabura, Cotopaxi, Bolívar, Chimborazo, Morona Santiago, Guayas, Santa Elena, Zamora Chinchipe y tres islas de Galápagos registrarán niveles muy altos de radiación ultravioleta. 

Se recomienda usar ropa que cubra completamente su piel, gorras, sombreros, gafas, paraguas y protector solar. 

En la tarde del domingo se prevén lluvias aisladas en el norte del Litoral y precipitaciones de variable intensidad en la Amazonía.

La capital de Ecuador tendrá un cielo nublado e intenso sol en la mañana. Mientras que en la tarde se pronostican lloviznas dispersas en el sur de la ciudad.  Por esta razón se aconseja a las personas que asistan al concierto de Shakira que se preparen ante posibles precipitaciones y tomen las precauciones necesarias. 

En la Amazonía se reportarán intensas lluvias durante la tarde y noche del domingo. Las zonas afectadas son: Nueva Loja, El Coca, Tena, Shell - Mera, Macas, Gualaquiza y Zamora. 

Te puede interesar