Alianza del sector privado envía más de 12 toneladas de ayuda humanitaria a Galápagos

Una alianza entre el sector privado y gremios productivos concretó el envío de más de 12,8 toneladas de asistencia humanitaria desde Quito hacia la isla Santa Cruz, en Galápagos, este domingo 1 de noviembre de 2026.

La articulación fue desarrollada entre la Cámara de Industrias y Producción (CIP), Grupo Entregas y la aerolínea LATAM Ecuador, con esta acción el sector empresarial busca mitigar el impacto del temporal en más de 2 000 familias damnificadas.

El cargamento enviado al archipiélago incluye 1 000 kits de alimentación e higiene con productos no perecibles, así como 1 820 botellones de agua potable destinados a cubrir las necesidades prioritarias de la población.

Adaptación logística para la carga de la ayuda humanitaria

Para concretar el traslado aéreo de las donaciones, se requirió de una adaptación logística en una aeronave Airbus 319.

El objetivo fue optimizar el espacio y duplicar la capacidad operativa habitual.

El vuelo con destino a Santa Cruz no tuvo pasajeros y utilizó tanto las bodegas inferiores como el espacio de la cabina principal para el acomodo de los kits de ayuda humanitaria.

La aeronave despego con 6 800 kilos de suministros en el área de carga inferior y 6 000 kilos adicionales sobre los asientos de la cabina, todo debidamente asegurado, con esta acción se logró triplicar el volumen habitual de carga comercial para abastecer con rapidez a los sectores afectados de la isla Santa Cruz