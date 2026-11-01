Quito alista sus paladares: ¿Cuánto cuesta tomarse una colada morada este feriado?

Un vaso tradicional de colada morada de USD 3 más una guagua de pan de alfajor de USD 2.50 en Villa María, en el Centro Histórico de Quito.

En Ecuador, la colada morada representa el núcleo de nuestra memoria e identidad.

Esta bebida ancestral simboliza la sangre del difunto y el lazo espiritual con los seres queridos que han partido, en el marco de la conmemoración del Día de los Difuntos cada 2 de noviembre.

En Quito, esta tradición nutritiva no puede faltar en la mesa familiar ni en las paradas gastronómicas.

Por ello, un equipo de Teleamazonas recorrió cuatro establecimientos de la capital para explorar la variedad de precios, los procesos de preparación y el toque secreto que cada local imprime a su receta.

Patio Colonial: Receta premiada

Ubicado en el Centro Histórico de Quito, este establecimiento cuenta con una trayectoria de siete años ofreciendo una fórmula familiar galardonada a nivel municipal.

William Yunda, administrador de Patio Colonial, destaca la gran influencia de comensales que acuden en la búsqueda de su propuesta tradicional:

"Este año participamos en el concurso de colada morada y guaguas de pan organizado por el Municipio de Quito. Chefs de la UTE estuvieron a cargo de la evaluación técnica y logramos obtener uno de los reconocimientos. Es una receta ancestral de mis padres y les gustó muchísimo". William Yunda, administrador de Patio Colonial.

Precios: Vaso de 16 onzas a USD 3,50; guagua de pan a USD 2,00 ; o en combo por USD 5,50.

William Yunda, administrador del Patio Colonial, con su tradicional combo de guagua de pan con colada morada. Teleamazonas

Villa María: El ritual artesanal

Para Gioconda Santander, copropietaria de Villa María , la elaboración de la colada morada responde al deseo de transmitir la calidez del hogar y la unión familiar que le enseñó a su madre desde la infancia.

Santander detalló el riguroso proceso de preparación que siguen paso a paso:

La base de especias: Se cocina un "agua de remedio" hirviendo panela, canela, ishpingo, clavo de olor y pimienta dulce, la cual se cierne y se reserva.

Se cocina un "agua de remedio" hirviendo panela, canela, ishpingo, clavo de olor y pimienta dulce, la cual se cierne y se reserva. Las frutas y la harina: Se prepara un concentrado cernido de mora y mortiño junto a un jugo de naranjilla.



Por separado, se disuelve la harina negra de maíz en agua.

Se prepara un concentrado cernido de mora y mortiño junto a un jugo de naranjilla. Por separado, se disuelve la harina negra de maíz en agua. La mezcla final: Se integran las infusiones con la harina negra en cocción y, finalmente, se incorporan las frutas picadas (piña, babaco y frutilla) para dejar reducir.

Villa María ofrece una colada morada preparada con una receta tradicional compañada de su original guagua de pan de alfajor. Teleamazonas

Nuestro Legado Restaurante: Tradición de la abuela

Ubicado en una infraestructura que conserva la arquitectura tradicional y cuenta con terrazas con mirador, Nuestro Legado Restaurante se suma a la oferta gastronómica tras resultar ganador en los reconocimientos municipales de este año.

Gabriela Avilés, administradora del local, explica que la preparación es una fórmula heredada de su abuela que busca ofrecer una experiencia familiar completa:

"La colada es una receta de mi abuela que va de generación en generación. Servimos un vaso grande de 660 mililitros que muchos clientes comparten entre dos personas. Además, para este feriado innovamos con guaguas de pan decoradas con figuras como el Diablo Huma y rellenos de higos con queso, canelazo, mortiño y choco-almendras". Gabriela Avilés, administradora de Nuestro Legado

Precios

El vaso de colada (660 ml) con guagua de pan tradicional por USD 6,00 ; versión especial con rellenos de mora, guayaba o piña a USD 8,00; guaguas innovadoras o personalizadas a USD 4,50 la unidad.

Como plus, los clientes reciben un shot de canelazo de cortesía.

Nuestro Legado te ofrece el jarrón de colada morada que lo puedes acompañar de guaguas de pan tradicionales. Teleamazonas

Panadería El Pan de Martín

Con 34 años de experiencia, Martín Cajilema y sus hijos elaboran la bebida en pailas tradicionales cuatro veces al día.

Para cuidar la salud de sus clientes y evitar el uso de recipientes plásticos ante el calor, el establecimiento despacha la colada en envases de vidrio (a un costo promedio de USD 6.00 y de USD 2.50).

En cuanto al acompañamiento, destacan sus guaguas horneadas con masas madres de fermentación natural a base de frutas (manzana y pasas), incorporando nuevos rellenos de pistacho, frutos secos y crema de avellanas.