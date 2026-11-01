Bus interprovincial se vuelca en la vía a Lago Agrio y deja cinco personas heridas

Un siniestro de tránsito registrado a las 03:25 de este domingo 1 de noviembre de 2026 dejó como saldo cinco personas heridas en el cantón Gonzalo Pizarro, provincia de Sucumbíos.

El informe del ECU 911 detalla que un bus de transporte interprovincial perdió pista y rodó fuera de la calzada mientras circulaba en el sector conocido como La Libertad, parroquia El Reventador.

Tras recibir la alerta, el Centro Operativo del ECU 911 gestionó la movilización de socorristas del Cuerpo de Bomberos de Gonzalo Pizarro, ambulancias del Ministerio de Salud Pública (MSP) y efectivos de la Policía Nacional.

Los equipos de rescate brindaron los primeros auxilios a cinco pasajeros que resultaron heridos y una vez estabilizados fueron trasladados hacia distintas casas de salud.

Los detalles del siniestro

La unidad involucrada en el percance corresponde a la Cooperativa de Transportes Baños, el bus cumplía la ruta Quito y Lago Agrio.

De acuerdo con los reportes del sector, el vehículo perdió estabilidad al ingresar a un tramo pronunciado conocido como la 'Curva de la Muerte', lo que provocó que diera varias vueltas de campana a un costado de la carretera.

Las autoridades de tránsito iniciaron las pericias correspondientes para determinar las causas del percance.

Además, la autoridad vial informó sobre complicaciones estructurales en la red vial de la provincia y el ECU 911 reportó pérdida de la calzada en los kilómetros 82, 83 y 92 del tramo Lago Agrio–El Reventador, por lo que se recomienda a los conductores utilizar la ruta alternativa Coca–Loreto.