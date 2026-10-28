Vía Alóag–Unión del Toachi se habilita tras deslizamiento en el kilómetro 60

La circulación en la vía Alóag–Unión del Toachi fue habilitada este miércoles 28 de octubre de 2026, luego de que terminaran los trabajos de limpieza por un deslizamiento de tierra.

La alerta por el deslizamiento se recibió a las 01:08 de este miércoles, según informó el ECU 911 Quito.

El material cayó en los kilómetros 57+100 y 57+300, donde varios vehículos quedaron atrapados.

Para atender la emergencia, se cerró temporalmente la vía a la altura del kilómetro 60 y del peaje de Alóag, con el fin de impedir el paso de automotores mientras se realizaban las labores de limpieza.

Circulación habilitada tras los trabajos de limpieza

La Prefectura de Pichincha informó que los trabajos concluyeron y que el paso vehicular quedó habilitado.

De acuerdo con los equipos de primera respuesta, no se reportaron personas heridas por este incidente.

Las autoridades recomiendan a los conductores circular con precaución y, de ser posible, realizar sus desplazamientos durante las horas de la mañana.

Se aconseja también mantenerse atentos a las actualizaciones sobre el estado de la carretera.