Este lunes 8 continuarán las altas temperaturas diurnas y radiación en Ecuador

Las temperaturas diurnas y radiación UV en el Callejón interandino y Amazonía de Ecuador continuarán este lunes 8 hasta el miércoles 10 de diciembre según alertó el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

Según su última alerta meteorológica, estas altas temperaturas se presentarán con mayor intensidad los días 8 y 9 de diciembre.

Las zonas afectadas son en la región Litoral, las provincias de Guayas y Los Ríos, indicó el organismo.

Por su parte, para la región Interandina se espera mayor incidencia especialmente en las provincias de Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Azuay y Loja.

En la región Amazónica las altas temperaturas se presentarán en Sucumbíos, Orellana, Napo y Zamora Chinchipe.

Las altas temperaturas en Ecuador responden al ingreso de masas de aire secas que se dirigen desde el océano Pacífico con poco contenido de humedad en el ambiente durante horas de la mañana.

¿Cómo protegerse?

El Inamhi recomienda modificar las rutinas diarias y minimizar las actividades intensas al aire libre. Evitar la exposición directa al sol.

Mantenerse hidratado y utilizar protección adicional como protectores solares, ropa larga e implementos como gafas y gorras.

En la vivienda se recomienda mantener las habitaciones y espacios internos ventiladas y frescas.