Aluvión en Zamora deja nueve fallecidos: equipos de rescate buscan desaparecidos
Nueve víctimas mortales deja el desbordamiento del río Zamora hasta la mañana de este lunes. Rescatistas han logrado salvar a 38.
Aluvión en Zamora deja nueve fallecidos: Equipos de rescate buscan desaparecidos
ECU 911
Compartir
Actualizado:
06 jul 2026 - 12:32
Las labores de búsqueda y rescate continúan este lunes 6 de julio de 2026 en el sector de Cantzama, parroquia Guadalupe, en el cantón Zamora, luego del aluvión y el desbordamiento del río, la noche del viernes 3 de julio, que dejaron víctimas mortales, heridos y personas desaparecidas.
Equipos especializados de varias provincias se mantienen desplegados en la zona para atender la emergencia.
El Cuerpo de Bomberos de Loja y Zamora Chinchipe, con el apoyo de unidades de Cuenca, Riobamba y Puyo, retomó desde las primeras horas de este lunes 6 las operaciones para localizar a las personas reportadas como desaparecidas.
Las tareas se concentran en las zonas afectadas por el deslizamiento de tierra y la crecida del río.
El saldo de la tragedia: Fallecidos y decenas de rescatados
De acuerdo con el reporte oficial del Cuerpo de Bomberos y la subsecretaria de Emergencias de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Mariana Quispillo, nueve personas fallecieron a causa del aluvión y 38 resultaron heridas.
Los organismos de primera respuesta mantienen un monitoreo permanente mientras avanzan las labores de búsqueda entre el lodo, rocas y escombros dejados por el aluvión.
Cifras oficiales hasta el 6 de julio:
- Nueve personas fallecidas
- 38 personas heridas
- Nueve personas extraviadas
- 50 viviendas afectadas
- 74 familias afectadas (300 personas)
- 48 familias damnificadas (200 personas)
- Un puente destruido y 23 bienes privados afectados
Las instituciones que integran el sistema de respuesta a emergencias continúan desplegadas en el sector para atender a las familias afectadas y coordinar las acciones de rescate.
Las condiciones del terreno obligan a que los trabajos se desarrollen con equipos especializados y de manera coordinada.
El monitoreo del río Zamora permanece activo debido a las condiciones que provocó el desbordamiento.
Las autoridades mantienen vigilancia constante para evaluar cualquier cambio que pueda representar un riesgo adicional para los equipos de rescate y las comunidades cercanas.
Operativo a gran escala: 5 ciudades y las Fuerzas Armadas
Las Fuerzas Armadas informaron que se sumaron a las operaciones junto al Cuerpo de Bomberos y demás instituciones de respuesta desde los primeros momentos de la emergencia.
Según el reporte oficial, hasta el momento se ha logrado rescatar a 38 ciudadanos y a 10 bomberos que se encontraban en medio de las difíciles condiciones provocadas por la fuerza del río y el aluvión.
Los equipos de rescate continúan recorriendo las áreas afectadas en busca de personas desaparecidas.
Para ello utilizan maquinaria, herramientas especializadas y personal capacitado en operaciones de búsqueda en terrenos inestables.
Las autoridades mantienen activos los protocolos de atención mientras se actualiza la información sobre el número de víctimas y el avance de las labores de rescate.
Se prevé que las operaciones continúen durante las próximas horas hasta descartar la presencia de más personas desaparecidas.
Compartir