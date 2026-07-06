Aluvión en Zamora deja nueve fallecidos: equipos de rescate buscan desaparecidos

Las labores de búsqueda y rescate continúan este lunes 6 de julio de 2026 en el sector de Cantzama, parroquia Guadalupe, en el cantón Zamora, luego del aluvión y el desbordamiento del río, la noche del viernes 3 de julio, que dejaron víctimas mortales, heridos y personas desaparecidas.

Equipos especializados de varias provincias se mantienen desplegados en la zona para atender la emergencia.

El Cuerpo de Bomberos de Loja y Zamora Chinchipe, con el apoyo de unidades de Cuenca, Riobamba y Puyo, retomó desde las primeras horas de este lunes 6 las operaciones para localizar a las personas reportadas como desaparecidas.

Las tareas se concentran en las zonas afectadas por el deslizamiento de tierra y la crecida del río.

El saldo de la tragedia: Fallecidos y decenas de rescatados

De acuerdo con el reporte oficial del Cuerpo de Bomberos y la subsecretaria de Emergencias de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Mariana Quispillo, nueve personas fallecieron a causa del aluvión y 38 resultaron heridas.

Los organismos de primera respuesta mantienen un monitoreo permanente mientras avanzan las labores de búsqueda entre el lodo, rocas y escombros dejados por el aluvión.

Cifras oficiales hasta el 6 de julio:

Nueve personas fallecidas

38 personas heridas

Nueve personas extraviadas

50 viviendas afectadas

74 familias afectadas (300 personas)

48 familias damnificadas (200 personas)

Un puente destruido y 23 bienes privados afectados

Nueve personas fallecieron, 50 viviendas resultaron afectadas, 300 personas fueron afectadas y 200 quedaron damnificadas por los deslizamientos de tierra registrados este fin de semana tras el desbordamiento de varios ríos en la provincia de Zamora, según el balance preliminar de… pic.twitter.com/fJcttvE7Gn — Ecuador Chequea (@ECUADORCHEQUEA) July 6, 2026

Las instituciones que integran el sistema de respuesta a emergencias continúan desplegadas en el sector para atender a las familias afectadas y coordinar las acciones de rescate.

Las condiciones del terreno obligan a que los trabajos se desarrollen con equipos especializados y de manera coordinada.

El monitoreo del río Zamora permanece activo debido a las condiciones que provocó el desbordamiento.

Las autoridades mantienen vigilancia constante para evaluar cualquier cambio que pueda representar un riesgo adicional para los equipos de rescate y las comunidades cercanas.

Operativo a gran escala: 5 ciudades y las Fuerzas Armadas

Las Fuerzas Armadas informaron que se sumaron a las operaciones junto al Cuerpo de Bomberos y demás instituciones de respuesta desde los primeros momentos de la emergencia.

Según el reporte oficial, hasta el momento se ha logrado rescatar a 38 ciudadanos y a 10 bomberos que se encontraban en medio de las difíciles condiciones provocadas por la fuerza del río y el aluvión.

Los equipos de rescate continúan recorriendo las áreas afectadas en busca de personas desaparecidas.

Para ello utilizan maquinaria, herramientas especializadas y personal capacitado en operaciones de búsqueda en terrenos inestables.

Las autoridades mantienen activos los protocolos de atención mientras se actualiza la información sobre el número de víctimas y el avance de las labores de rescate.

Se prevé que las operaciones continúen durante las próximas horas hasta descartar la presencia de más personas desaparecidas.