Antonio Arregui, arzobispo emérito de Guayaquil, falleció este jueves 5 de febrero

El arzobispo emérito de Guayaquil, Antonio Arregui, falleció este jueves 5 de febrero del 2026 a los 86 años de edad, confirmó la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.

Arregui estaba hospitalizado con un cuadro de neumonía y falleció a causa de un fallo en su corazón, informó la Arquidiócesis de Guayaquil.

La velación de sus restos mortales será en la Catedral Metropolitana de Guayaquil y las exequias se realizarán este sábado 7 de febrero de 2026, a las 12:00.

¿Quién fue el monseñor Arregui?

Antonio Arregui Yarza nació en España, en Oñate (País Vasco), el 13 de junio de 1939. Allí cursó el bachillerato en Peñaflorida de San Sebastián en 1956.

Fue nombrado Arzobispo de Guayaquil en 2003 por el papa Juan Pablo II, presidió la Conferencia Episcopal Ecuatoriana entre 2008 y 2014 y formó parte del Sínodo de Obispos.

Fue uno de los personajes más representativos de la iglesia católica en Ecuador.

Agenda de honras fúnebres

Según la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, las honras fúnebres de monseñor Antonio Arregui se iniciarán la tarde de este jueves 5 de febrero del 2026. Su cuerpo estará en una capilla ardiente en la Catedral Metropolitana de Guayaquil y permanecerá allí hasta el mediodía del sábado 7.

Durante este periodo, se habilitará el acceso para que la ciudadanía pueda acercarse al templo para despedirlo. Luego, la misa de exequias será el mediodía del sábado y estará presidida por el Cardenal Arzobispo de Guayaquil, Luis Cabrera Herrera.

Adicionalmente, se informó que durante la jornada del sábado, previo a la ceremonia central del mediodía, se celebrarán misas en diferentes horarios para facilitar la asistencia de los ciudadanos que deseen asistir.