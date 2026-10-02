Quito: Revise la agenda cultural de este fin de semana con conciertos y eventos gratuitas
La agenda cultural del fin de semena tendrá música, teatro y patrimonio, según informó el Municipio de Quito la noche de este viernes 2 de octubre de 2026.
Quito informa
Compartir
Actualizado:
02 oct 2026 - 22:42
Con motivo del inicio del mes de octubre, la capital ofrece una nutrida programación artística, patrimonial y educativa para disfrutar en familia o con amigos durante este viernes 2 y sábado 3 de octubre.
La oferta impulsada por la Secretaría de Cultura del Municipio de Quito contempla desde la emblemática.
También conciertos corales hasta talleres interactivos, obras teatrales y ferias de arte en diversos centros culturales.
Asimismo, museos de la ciudad, con opciones en su mayoría de acceso libre.
Músicas, homenajes y galas en vivo
El talento musical ecuatoriano se tomará los escenarios icónicos del Centro Histórico:
- Gala Nacional del Pasillo (6.ª edición): El evento insignia del fin de semana se llevará a cabo el sábado 3 de octubre a las 19:00 en el Teatro Capitol (Av. Gran Colombia).
El acceso es gratuito, con pase previo descargable a través de los canales oficiales de @capitolquito.
- Nuestra Música - Archivos perdidos de Segundo Luis Moreno: El Coro Mixto Ciudad de Quito presentará un recorrido por la memoria musical del país el sábado 3 de octubre a las 19:00 en el Teatro Variedades (Plaza del Teatro).
El evento tendrá entrada libre.
Danza, arte y talleres
Para quienes buscan actividades participativas y muestras al aire libre durante la jornada del sábado 3 de octubre:
- Festival de Danzas 'Ecuador: ritmos que Nos Unen': Encuentro dedicado a la diversidad dancística nacional en el Parque Urbano Cumandá (Av. 24 de Mayo), de 10:00 a 13:00. Ingreso gratuito.
- Feria 'Anima Mundi': Exposición y feria artística de Danielle Castaño en el Centro Cultural Benjamín Carrión Bellavista (Giacomo Rocca N33-32 y Bosmediano), desde las 10:00. Entrada libre.
- Taller 'Manos a la masa': Espacio práctico en el Museo Interactivo de Ciencia (MIC) en Chimbacalle (Av. Maldonado y Sincholagua), a partir de las 11:00.
Actividad incluida en la tarifa regular del museo (USD 4 adultos; USD 2
estudiantes y niños; personas de la tercera edad y con discapacidad no pagana).
- Taller 'Tarot del viento': Actividad interactiva en el Centro de Arte Contemporáneo (CAC), ubicado en las calles Luis Dávila y Montevideo, desde las 11:00. Sin costo.
- Mediación lectora con enfoque de género: Debate y activación educativa sobre el libro La guerra contra las mujeres de Rita Segato, en el Salón Protocolar del Centro Cultural Metropolitano (García Moreno y Espejo, de 15:00 a 17:00. Acceso libre.
Muestras artísticas y galerías
Para recorridos tranquilos por el Centro Histórico y sectores aledaños, las galerías mantienen horarios ampliados durante todo el fin de semana:
- Casa de las Artes La Ronda: Inaugura la muestra Evangelizaciones Pictóricas Citadinas este viernes a las 19:30.
Además, mantiene la exposición permanente 'La Ronda: Vida y Cotidianidad'. Horarios: sábado de 09:00 a 19:00 y domingo de 09:00 a 15:00. Entrada libre.
- Teatro en el Centro Cultural Metropolitano: Este viernes 2 de octubre, de 10:30 a 12:00, se presenta la obra Reflejos de la ciudad por el grupo Memorias del Ayer. Entrada libre.
- Ala Norte del Centro de Arte Contemporáneo (CAC): Exposiciones 'Montajes. Reserva Abierta', 'A veces volcán', 'Tengo algo que decir' y la Sala Permanente del Premio Mariano Aguilera.
Estará abierto de viernes a domingo de 10:00 a 16:00. Acceso sin coste.
Compartir