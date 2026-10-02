Quito: Revise la agenda cultural de este fin de semana con conciertos y eventos gratuitas

La agenda cultural del fin de semena tendrá música, teatro y patrimonio, según informó el Municipio de Quito la noche de este viernes 2 de octubre de 2026.

Con motivo del inicio del mes de octubre, la capital ofrece una nutrida programación artística, patrimonial y educativa para disfrutar en familia o con amigos durante este viernes 2 y sábado 3 de octubre.

La oferta impulsada por la Secretaría de Cultura del Municipio de Quito contempla desde la emblemática.

También conciertos corales hasta talleres interactivos, obras teatrales y ferias de arte en diversos centros culturales.

Asimismo, museos de la ciudad, con opciones en su mayoría de acceso libre.

Músicas, homenajes y galas en vivo

El talento musical ecuatoriano se tomará los escenarios icónicos del Centro Histórico:

Gala Nacional del Pasillo (6.ª edición): El evento insignia del fin de semana se llevará a cabo el sábado 3 de octubre a las 19:00 en el Teatro Capitol (Av. Gran Colombia).



El acceso es gratuito, con pase previo descargable a través de los canales oficiales de @capitolquito.

El evento insignia del fin de semana se llevará a cabo el en el (Av. Gran Colombia). El acceso es gratuito, con pase previo descargable a través de los canales oficiales de @capitolquito. Nuestra Música - Archivos perdidos de Segundo Luis Moreno: El Coro Mixto Ciudad de Quito presentará un recorrido por la memoria musical del país el sábado 3 de octubre a las 19:00 en el Teatro Variedades (Plaza del Teatro).



El evento tendrá entrada libre.

Algunos de los eventos se desarrollarán en el Teatro Capitol, de acuerdo con la infromación difundida por el municipio de Quito. Teatro Capitol

Danza, arte y talleres

Para quienes buscan actividades participativas y muestras al aire libre durante la jornada del sábado 3 de octubre:

Festival de Danzas 'Ecuador: ritmos que Nos Unen': Encuentro dedicado a la diversidad dancística nacional en el Parque Urbano Cumandá (Av. 24 de Mayo), de 10:00 a 13:00 . Ingreso gratuito.

Encuentro dedicado a la diversidad dancística nacional en el (Av. 24 de Mayo), de . Ingreso gratuito. Feria 'Anima Mundi': Exposición y feria artística de Danielle Castaño en el Centro Cultural Benjamín Carrión Bellavista (Giacomo Rocca N33-32 y Bosmediano), desde las 10:00 . Entrada libre.

Exposición y feria artística de Danielle Castaño en el (Giacomo Rocca N33-32 y Bosmediano), desde las . Entrada libre. Taller 'Manos a la masa': Espacio práctico en el Museo Interactivo de Ciencia (MIC) en Chimbacalle (Av. Maldonado y Sincholagua), a partir de las 11:00 .



Actividad incluida en la tarifa regular del museo (USD 4 adultos; USD 2

estudiantes y niños; personas de la tercera edad y con discapacidad no pagana).

Espacio práctico en el en Chimbacalle (Av. Maldonado y Sincholagua), a partir de las . Actividad incluida en la tarifa regular del museo (USD 4 adultos; USD 2 estudiantes y niños; personas de la tercera edad y con discapacidad no pagana). Taller 'Tarot del viento': Actividad interactiva en el Centro de Arte Contemporáneo (CAC) , ubicado en las calles Luis Dávila y Montevideo, desde las 11:00 . Sin costo.

Actividad interactiva en el , ubicado en las calles Luis Dávila y Montevideo, desde las . Sin costo. Mediación lectora con enfoque de género: Debate y activación educativa sobre el libro La guerra contra las mujeres de Rita Segato, en el Salón Protocolar del Centro Cultural Metropolitano (García Moreno y Espejo, de 15:00 a 17:00. Acceso libre.

En el Centro de Arte Contemporáneo (CAC) se realizará el evento intercativo denominada taller 'Tarot del viento' desde las 11:00 de este sábado 3 de octubre de 2026. Quito informa

Muestras artísticas y galerías

Para recorridos tranquilos por el Centro Histórico y sectores aledaños, las galerías mantienen horarios ampliados durante todo el fin de semana: