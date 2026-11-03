Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Ecuador

Armada envía 230 000 galones de agua y cinco toneladas de carga a Galápagos

El buque Atahualpa zarpó desde Guayaquil con suministros para atender la emergencia por las inundaciones en Santa Cruz. Su llegada está prevista para el viernes 6 de noviembre.

El buque BAE Atahualpa zarpó desde Guayaquil con 230 000 galones de agua dulce y cinco toneladas de carga para Galápagos.

Armada del Ecuador.

Autor

Melany Oñate

Actualizado:

03 nov 2026 - 15:34

Unirse a Whatsapp

La Armada del Ecuador envió 230 000 galones de agua y cinco toneladas de carga hacia Galápagos, como parte de las operaciones de asistencia humanitaria por las inundaciones registradas en la isla Santa Cruz.

Según informó la institución este martes 3 de noviembre de 2026, el buque BAE Atahualpa zarpó desde Guayaquil con los suministros destinados a atender las necesidades de la población afectada.

La embarcación tiene previsto arribar a puerto el viernes 6 de noviembre, aunque la fecha está sujeta a las condiciones de navegación.

Continúa el envío de ayuda humanitaria a Galápagos

La Armada señaló que el traslado de agua y carga forma parte de las operaciones logísticas de las Fuerzas Armadas para abastecer a las zonas afectadas por las inundaciones.

La emergencia en Santa Cruz, provocada por las intensas lluvias registradas a finales de octubre, ha generado afectaciones en viviendas, vías y servicios de la isla.

La institución indicó que continuará utilizando sus unidades navales para apoyar el transporte de suministros y la atención de las familias afectadas.

Te puede interesar