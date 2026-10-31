¿Quiénes son los cinco aspirantes que siguen en el concurso para Fiscal General?

El concurso para Fiscal General del Estado avanza a la etapa de oposición con cinco candidatos, cuatro hombres y una mujer

El concurso para designar al nuevo Fiscal General del Estado entra en su etapa decisiva. Luego de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) dejara en firme la descalificación de 21 de los 26 candidatos, solo cinco postulantes continúan en carrera.

Los aspirantes deberán enfrentar la fase de oposición, que contempla una prueba escrita y una prueba oral. La designación del próximo titular de la Fiscalía General está prevista para diciembre de 2026, según la Comisión de Selección.

Presidenta de Comisión de Selección defiende concurso

Estos son los cinco candidatos que avanzan a la recta final:

1. Carlos Leonardo Alarcón

El fiscal general encargado, Carlos Leonardo Alarcón, pasó a ocupar el primer lugar entre los candidatos luego de la descalificación de Daniella Camacho y Maritza Romero. En la fase de méritos obtuvo 46,5 puntos, la tercera mejor calificación inicial.

Alarcón está al frente de la Fiscalía desde noviembre de 2025, cuando fue designado por el Consejo de la Judicatura tras la renuncia del entonces fiscal subrogante, Wilson Toainga.

Él ha intervenido en investigaciones como Nene, que involucró al hijo de la exvicepresidenta Verónica Abad; Triple A, en la que fue procesado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez; y Synohidro, proceso en el que el expresidente Lenín Moreno recibió una sentencia en primera instancia.

Trayectoria de Alarcón Es doctor en Jurisprudencia, abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Católica de Cuenca. Además, cuenta con una maestría en Derecho Penal con mención en Criminalidad Compleja .

por la Universidad Católica de Cuenca. Además, cuenta con una maestría en . Durante su trayectoria en la Fiscalía fue coordinador de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción y fiscal del cantón Quinindé, en Esmeraldas.

2. Mario Fonseca Vallejo

Mario Fonseca Vallejo ocupaba inicialmente el puesto 14 en la fase de méritos, con 37,75 puntos. Tras las descalificaciones de otros aspirantes a Fiscal General, él escaló hasta convertirse en el segundo candidato mejor posicionado.

Experiencia de Fonseca Fonseca obtuvo en 2007 el título de doctor en Jurisprudencia y abogado de los Tribunales en la Universidad Central del Ecuador.

en la Universidad Central del Ecuador. Entre 2019 y 2026 se desempeñó como juez y presidente electo de la Corte Provincial de Napo. También tiene formación como perito en criminalística.

se desempeñó como juez y presidente electo de la También tiene formación como perito en criminalística. En el sector privado fue presidente de la Fundación Manos que Construyen, según la información presentada durante su inscripción al concurso

3. Juan Guaño Costales

Juan Guaño Costales pasó del puesto 15 al tercer lugar en el concurso tras las descalificaciones de octubre. Al igual que Fonseca, obtuvo 37,75 puntos en la etapa de méritos.

Trayectoria de Guaño Es doctor en Jurisprudencia y abogado de los Tribunales por la Universidad Central del Ecuador, título que obtuvo en 2004.

por la Universidad Central del Ecuador, título que obtuvo en 2004. Tiene un doctorado en Administración, Hacienda y Justicia en el Estado Social , obtenido en 2024 en la Universidad de Salamanca, en España.

, obtenido en 2024 en la Universidad de Salamanca, en España. Guaño fue asesor constitucional de la Corte Constitucional del Ecuador y ejerció como agente fiscal entre 2014 y 2026.

4. Andrea Cazar Villacís

Andrea Cazar Villacís es la única mujer que continúa en la carrera por la Fiscalía General del Estado. Ella obtuvo 37 puntos en la fase de méritos.

Experiencia de Cazar Nació en Ibarra , obtuvo su título de abogada en la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) en 2011.

, obtuvo su título de abogada en la en 2011. Cazar tiene experiencia en el sector público. Entre 2010 y 2012 fue delegada del Cpccs en Imbabura .

fue delegada del . Además, trabajó en la Defensoría Pública del Ecuador entre 2012 y 2026, según la información que consta en el expediente del concurso

5. Patricio Haro Aldean

Patricio Haro Aldean es el candidato que más posiciones escaló tras la salida de otros postulantes.

En la evaluación de méritos obtuvo 34,05 puntos, resultado que inicialmente lo ubicó en el puesto 21 de 26 candidatos. Sin embargo, las descalificaciones registradas el 6 de octubre le permitieron ingresar al grupo de los cinco finalistas.