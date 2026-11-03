Fundación busca ayudar a perros y gatos afectados por inundaciones en Galápagos

Perros y gatos también resultaron afectados por las fuertes inundaciones registradas en la isla Santa Cruz, Galápagos.

Las inundaciones registradas en la isla Santa Cruz, en Galápagos, también han dejado perros y gatos afectados, que necesitan protección y asistencia tras la emergencia provocada por las intensas lluvias.

Ante esta situación, la Fundación Juanchito al Rescate Galápagos hace un llamado a la ciudadanía para identificar y ayudar a los animales que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Entre las principales necesidades están la alimentación, la atención de animales afectados y la búsqueda de espacios seguros para mascotas que pudieron quedar extraviadas o desprotegidas durante las inundaciones.

¿Cómo ayudar a las mascotas afectadas en Galápagos?

La organización, dedicada al rescate y protección animal, solicita que las personas que conozcan casos de perros o gatos afectados, extraviados o que requieran asistencia se comuniquen a través de sus canales oficiales.

Los ciudadanos pueden contactar a la fundación mediante su cuenta de Instagram juanchitoalrescategalapagos_ o al correo electrónico juanchitoalrescategalapagos@gmail.com.

La iniciativa busca que la ayuda humanitaria frente a las inundaciones también alcance a los animales que necesitan protección durante la emergencia.