Más de 100 familias afectadas por desbordamiento del río Zarumilla en Perú

Más de 100 familias resultaron afectadas por el desbordamiento del río Zarumilla, en la región de Tumbes, Perú.

Más de 100 familias resultaron afectadas por el desbordamiento del río Zarumilla, que provocó inundaciones en viviendas y calles de Puerto Perú, en la región de Tumbes, al norte del país.

Las intensas lluvias vinculadas al fenómeno de El Niño ocasionaron el ingreso de agua a las viviendas, dejando a decenas de habitantes con pérdidas de sus pertenencias y daños materiales.

Los vecinos de la zona solicitaron asistencia urgente ante las afectaciones y las dificultades para recuperar sus hogares.

Temor por enfermedades tras inundaciones en Tumbes

Una de las principales preocupaciones de los habitantes es la contaminación del agua acumulada, debido al riesgo de que se presenten enfermedades en las comunidades afectadas.

Los damnificados también necesitan apoyo para enfrentar las consecuencias de las inundaciones y recuperar sus pertenencias.

Mientras tanto, el Gobierno peruano coordina la entrega de asistencia a las familias afectadas, en medio de las intensas precipitaciones relacionadas con el fenómeno de El Niño.

La emergencia mantiene en alerta a los habitantes de Puerto Perú ante el riesgo de nuevas afectaciones por las lluvias.