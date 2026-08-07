Feriado en Ecuador: Ritual de seguridad de 60 segundos antes de salir de casa

Ecuador tendrá feriado nacional el lunes 10 de agosto de 2026, que se une al fin de semana.

¡Que empiece el feriado! Ecuador tiene tres días de descanso nacional por el asueto del Primer Grito de Independiencia, que se recuerda el lunes 10 de Agosto de 2026.

Este día libre se une al fin de semana del 8 y 9 de agosto, por lo que familias y grupos de amigos ya preparan planes. Entre ellos se contempla salir de casa y visitar nuevos lugares.

Si este es tu caso, Teleamazonas.com te comparte tres tips indispensables, que se pueden considerar parte de tu ritual seguro para el feriado.

1. Tu viaje empieza antes de encender el carro

Revisa la ruta, el estado de las vías y calcula tu tiempo de llegada. Evita manejar con prisa y comparte tu plan de viaje con alguien de confianza, especialmente si vas a otra ciudad.

2. Disfruta tus vacaciones en privado

Compartir tus momentos también es parte del viaje, pero recuerda que no es necesario publicar en tiempo real. Puedes subir tus fotos después o evitar detalles muy específicos. Si sales, pide a una persona de confianza que esté pendiente de tu casa.

3. Haz un 'checklist' antes de salir

Antes de cerrar la puerta de tu casa revisa lo básico: documentos, llaves, medicamentos necesarios, cargadores, batería del celular, agua y contactos importantes.

El truco del viajero prevenido

¡Un último truco de viaje! Evita guardar todo en un mismo lugar: celular, billetera, llaves. Así, en caso de pérdida, no te quedas sin nada de lo esencial.

Un minuto de preparación puede ayudarte a disfrutar más tranquilo tu feriado.