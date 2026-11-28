Policía incauta 2.800 kilos de ketamina y 6,5 de cocaína en Quito

La Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas, reportó dos decomisos de sustancias sujetas a fiscalización en el Distrito Metropolitano de Quito.

Según la información difundida en redes sociales del Ministerio del Interior, estas intervenciones dejaron como saldo el decomiso de: 2,8 toneladas (2.800 kilogramos) de ketamina halladas en un depósito aduanero y 6,5 kilogramos de cocaína detectados en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre.

El primer caso se registró en una bodega temporal ubicado en la parroquia de Tababela, provincia de Pichincha, donde la Unidad Nacional de Investigación de Sustancias Químicas (UNSQ) ejecutó dos operativos.

El segundo operativo se desarrolló en el área de carga del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, en Quito, con la participación de las unidades especializadas CRAC y UIPA.

En ese punto, la alerta de un can antinarcóticos permitió ubicar una encomienda dirigida hacia España que ocultaba 6,5 kilogramos de cocaína.

Reacciones del Gobierno de Estados Unidos al decomiso de droga

Tras conocerse los resultados de las intervenciones policiales en Quito, la Administración de Control de Drogas (DEA) y su director emitieron pronunciamientos públicos sobre la cooperación bilateral.

A través de su cuenta oficial de la red social X, la agencia antidrogas destacó su vínculo operativo con la Policía de Ecuador en la lucha conjunta contra redes criminales transnacionales.

Y destacó que continuarán apoyando las labores que desarticulen a estructuras como Los Lobos, mismas que realizan acciones de tráfico de drogas y generan violencia en la región regional.

Además, Terry Cole, director de la DEA, calificó la incautación de la droga como un decomiso significativo y agradeció la coordinación con las autoridades ecuatorianas.