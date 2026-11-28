En el sistema de la Función Judicial se puede verificar si tiene una boleta de apremio por pensión alimenticia.

La Policía Nacional desplegará uniformados en los recintos electorales y sus alrededores durante las elecciones de este domingo 29 de noviembre de 2026.

Como parte de los operativos policiales se identificarán a las personas que tengan órdenes de captura vigentes, incluidas las boletas de apremio por incumplimiento del pago de pensiones alimenticias.

La boleta de apremio es una medida que puede disponer un juez cuando una persona mantiene una deuda de dos o más pensiones alimenticias. El representante del menor o quien esté a su cuidado puede solicitar esta medida ante la autoridad judicial mediante un escrito.

Por ello, quienes tengan una orden de detención vigente podrían ser aprehendidos durante los operativos policiales que se desarrollarán en los recintos electorales.

¿Cómo consultar si tiene una boleta de apremio?

La verificación se puede realizar en el sistema eSATJE de la Función Judicial, donde constan los procesos y actuaciones judiciales. Para revisar si existe una orden de detención en su contra, siga estos pasos:

Ingrese a la página del sistema: https://procesosjudiciales.funcionjudicial.gob.ec/.

Seleccione la opción ' Búsqueda' .

En el apartado ' Demandado / Procesado' , escriba su número de cédula o sus nombres y apellidos completos.

Presione el botón 'Buscar' para consultar los procesos judiciales registrados.

para consultar los procesos judiciales registrados. Identifique la causa relacionada con pensiones alimenticias y seleccione el ícono 'D etalle' .

Revise las actuaciones judiciales y las providencias emitidas para comprobar si existe una boleta de apremio personal vigente.

Es importante revisar el detalle de la causa, ya que aparecer en un proceso de alimentos no significa necesariamente que exista una orden de detención activa.

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¿Puede votar si tiene una orden de detención por pensiones alimenticias?

Sí. Tener una boleta de apremio personal vigente por deber pensiones alimenticias no implica la pérdida del derecho al voto.

Si durante la jornada electoral, la Policía identifica a una persona con boleta de apremio por pensión alimenticia, los uniformados permitirán que se acerque primero a la Junta Receptora del Voto para sufragar y, posteriormente, ejecutarán la detención.

El artículo 137 del Código Orgánico General de Procesos (Cogep) establece que el tiempo de arresto por incumplimiento de pensiones alimenticias puede disponerse hasta por 30 días. En caso de reincidencia, puede extenderse por 60 días adicionales, hasta un máximo de 180 días.