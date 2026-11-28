El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió su pronóstico de lluvias para la mañana y tarde, de 07:00 a 19:00, de este sábado 28 de noviembre de 2026.

Según el reporte, se advierte la presencia de precipitaciones de distinta intensidad en la Costa, Sierra, Amazonía y Galápagos.

De acuerdo con la información presentada, el periodo de mayor intensidad se concentrará durante la tarde en todas las provincias señaladas, mientras que en el resto del día las lluvias podrían ser más débiles o ausentes.

El punto de mayor atención en el mapa meteorológico se ubica en cantones de Loja, donde se pronostican lluvias fuertes en alerta roja.

Sierra: lluvias fuertes en Loja y lloviznas en Quito

En la región Interandina, las precipitaciones de la tarde abarcarán diez provincias con tres niveles de intensidad:

Lluvia fuerte (nivel rojo) Lluvia normal o moderada (nivel naranja) Llovizna (nivel amarillo) En Loja, específicamente en los cantones Celica, Paltas, Pindal, Puyango y Zapotillo. Azuay: Camilo Ponce Enríquez y Pucará.

Camilo Ponce Enríquez y Pucará. Bolívar: Caluma, Chimbo y San Miguel.

Caluma, Chimbo y San Miguel. Cañar: La Troncal.

La Troncal. Chimborazo: Alausí, Chunchi, Cumandá y Pallatanga.

Alausí, Chunchi, Cumandá y Pallatanga. Cotopaxi: La Maná y Pangua.

La Maná y Pangua. Loja: Calvas, Gonzanamá, Loja, Macará, Quilanga y Sozoranga.

Calvas, Gonzanamá, Loja, Macará, Quilanga y Sozoranga. Tungurahua: Baños de Agua Santa. Pichincha: Quito, Mejía, Rumiñahui, Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito y San Miguel de los Bancos.

Quito, Mejía, Rumiñahui, Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito y San Miguel de los Bancos. Azuay: Cuenca, Girón, Nabón, San Fernando y Santa Isabel.

Cuenca, Girón, Nabón, San Fernando y Santa Isabel. Bolívar: Chillanes, Echeandía, Guaranda y Las Naves.

Chillanes, Echeandía, Guaranda y Las Naves. Carchi: Tulcán.

Tulcán. Cañar: Cañar, El Tambo y Suscal.

Cañar, El Tambo y Suscal. Chimborazo: Guamote, Guano y Riobamba.

Guamote, Guano y Riobamba. Cotopaxi: Latacunga, Pujilí, Salcedo, Saquisilí y Sigchos.

Latacunga, Pujilí, Salcedo, Saquisilí y Sigchos. Imbabura: Cotacachi y Las Golondrinas.

Cotacachi y Las Golondrinas. Loja: Catamayo, Chaguarpamba, Espíndola, Olmedo y Saraguro.

Catamayo, Chaguarpamba, Espíndola, Olmedo y Saraguro. Tungurahua: Ambato, Mocha, Quero, Santiago de Píllaro y Tisaleo.

Pronóstico para la Costa y Galápagos

Tras las lluvias fuertes registradas en horas previas en el litoral, el Inamhi prevé para la tarde de este sábado lluvias moderadas en cantones específicos y lloviznas generalizadas en la región:

Lluvia normal o moderada (nivel naranja) Llovizna (nivel amarillo) Guayas: Balao, Balzar, Colimes, El Triunfo, Isidro Ayora, Lomas de Sargentillo, Naranjal, Pedro Carbo y Santa Lucía.

Balao, Balzar, Colimes, El Triunfo, Isidro Ayora, Lomas de Sargentillo, Naranjal, Pedro Carbo y Santa Lucía. Esmeraldas: Eloy Alfaro.

Eloy Alfaro. El Oro: Balsas, Chilla, Las Lajas, Marcabelí, Pasaje, Piñas y Portovelo.

Balsas, Chilla, Las Lajas, Marcabelí, Pasaje, Piñas y Portovelo. Manabí: 24 de Mayo, Manga del Cura, Olmedo, Paján, Pichincha y Santa Ana. Guayas: Guayaquil, Daule, Durán, Samborondón, Milagro, Playas, Alfredo Baquerizo Moreno, El Empalme, El Piedrero, Gral. Antonio Elizalde, Marcelino Maridueña, Naranjito, Nobol, Palestina, Salitre, San Jacinto de Yaguachi, Simón Bolívar y Tenguel.

Guayaquil, Daule, Durán, Samborondón, Milagro, Playas, Alfredo Baquerizo Moreno, El Empalme, El Piedrero, Gral. Antonio Elizalde, Marcelino Maridueña, Naranjito, Nobol, Palestina, Salitre, San Jacinto de Yaguachi, Simón Bolívar y Tenguel. Esmeraldas: Quinindé y San Lorenzo.

Quinindé y San Lorenzo. El Oro: Arenillas, Atahualpa, Santa Rosa y Zaruma.

Arenillas, Atahualpa, Santa Rosa y Zaruma. Manabí: Portoviejo, Manta/zona costera (Puerto López, Tosagua), Bolívar, Chone, El Carmen, Flavio Alfaro, Jipijapa y Junín.

Portoviejo, Manta/zona costera (Puerto López, Tosagua), Bolívar, Chone, El Carmen, Flavio Alfaro, Jipijapa y Junín. Santa Elena: Cantón Santa Elena.

Cantón Santa Elena. Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas: Toda la provincia en ambos casos.

Toda la provincia en ambos casos. Galápagos: Toda la región insular durante la tarde (en el bloque de 06:00 a 18:00).

Pronóstico para la Amazonía

En las seis provincias amazónicas se esperan precipitaciones vespertinas entre moderadas y lloviznas: