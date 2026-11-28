Los veedores electorales firmaron un memorandum con las autoridades del CNE.

La organización de las elecciones, el funcionamiento de los sistemas tecnológicos, el financiamiento de las campañas y la violencia política estarán bajo la mirada de los 163 observadores internacionales acreditados para las elecciones del domingo 29 de noviembre de 2026 en Ecuador.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) inauguró este viernes 27 de noviembre el Programa de Observación Electoral Internacional, a través del cual los especialistas recibirán información técnica sobre los procedimientos establecidos para los comicios seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

A los veedores internacionales se suman 2 344 observadores nacionales, con lo que el número de personas acreditadas para realizar el seguimiento del proceso electoral asciende a 2 507.

¿Qué organismos internacionales observarán las elecciones en Ecuador?

Entre los organismos cuya participación fue confirmada por el Consejo Nacional Electoral están:

Organización de los Estados Americanos (OEA).

Unión Europea (UE).

Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE).

Asociación Mundial de Organismos Electorales (A-WEB).

Asociación de Magistradas Electorales de las Américas (AMEA).

Parlamento Andino.

Parlamento del Mercosur (Parlasur).

También participarán expertos independientes y representantes del cuerpo diplomático acreditado en Ecuador.

Además, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL) cuentan con especialistas en territorio ecuatoriano para realizar el seguimiento de los comicios.

La OEA evaluará la violencia electoral y el financiamiento político

La Misión de Observación Electoral de la OEA está integrada por 26 especialistas y observadores, encabezados por el excanciller chileno Heraldo Muñoz. El equipo inició su despliegue en Ecuador el lunes 23 de noviembre.

Su trabajo contempla el análisis de las condiciones en las que se desarrolló la campaña electoral, el uso de recursos económicos por parte de las organizaciones políticas, la participación política, la justicia electoral y los casos de violencia vinculados con los comicios.

Durante su permanencia en Ecuador, los integrantes de la misión mantendrán encuentros con autoridades, candidatos y representantes de organizaciones políticas, entre otros actores del proceso electoral.

El domingo, los especialistas acudirán a diferentes recintos del país para verificar los procedimientos de apertura de las juntas receptoras del voto, el desarrollo del sufragio y el conteo de las papeletas.

La Unión Europea y Naciones Unidas también participan en la observación

La Unión Europea desplazó a tres expertos electorales a Ecuador para realizar un seguimiento del proceso desde la etapa previa a las votaciones.

Por su parte, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) designó a dos especialistas, mientras que el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL) cuenta con tres técnicos en el país.

La labor de los veedores no termina con el cierre de las urnas. La normativa electoral ecuatoriana les permite acceder a información y verificar los procedimientos aplicados durante las distintas fases del proceso, incluida la proclamación de resultados.

Entre sus facultades están:

Presenciar la instalación de las juntas receptoras del voto.

Revisar la documentación electoral.

Observar el conteo de votos y la transmisión de resultados.

Mantener conversaciones con representantes de las organizaciones políticas.

Poner en conocimiento de las autoridades posibles irregularidades.

Conocer información relacionada con los gastos de campaña.

Sin embargo, los observadores no pueden intervenir en las decisiones de las autoridades electorales, realizar actividades proselitistas, obstaculizar las votaciones ni declarar ganadores.

Su actuación debe ajustarse a los principios de imparcialidad, objetividad, certeza y legalidad, establecidos en el Código de la Democracia.

Una vez concluida la jornada electoral, las misiones internacionales emitirán informes con sus hallazgos y recomendaciones sobre el desarrollo de los comicios.