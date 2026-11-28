El Registro Civil atenderá este sábado 28 de noviembre de 08:00 a 17:00 en 40 agencias del país para facilitar la obtención de cédulas antes de las elecciones.

A un día de las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), el Registro Civil habilitará una jornada extraordinaria para que los ecuatorianos puedan obtener o renovar su cédula de identidad.

Este sábado 28 de noviembre de 2026, 40 agencias del Registro Civil atenderán de 08:00 a 17:00, exclusivamente para el servicio de cedulación. La medida está dirigida especialmente a quienes perdieron su documento o necesitan renovarlo antes de acudir a votar.

El domingo 29 de noviembre, día de los comicios, las mismas agencias también atenderán, pero en un horario reducido, de 08:00 a 12:00.

¿Cómo sacar o renovar la cédula este sábado?

Para aprovechar la jornada extraordinaria no será necesario agendar una cita. Los ciudadanos podrán acudir directamente a una de las 40 agencias habilitadas.

Estos son los requisitos establecidos por el Registro Civil:

Renovación: presentar la cédula anterior

Pérdida o robo: llevar la constancia física o digital del formulario de documentos extraviados, emitida por el Consejo de la Judicatura

Pago: cancelar el valor del trámite en la agencia o llevar el comprobante impreso si se pagó en una entidad bancaria externa

La cédula por primera vez cuesta USD 5, mientras que su renovación tiene un valor de USD 16. El trámite es gratuito para las personas con una discapacidad igual o superior al 30%.

¿Qué agencias atenderán en Quito, Guayaquil y otras ciudades?

En Quito estarán habilitadas las agencias Matriz (Amazonas y Naciones Unidas), Calderón, Quitumbe y Tumbaco. También atenderá la agencia de Rumiñahui, en Sangolquí.

En Guayaquil, el cronograma anunciado por el Registro Civil del Ecuador contempla las agencias Centro (Rocafuerte), Tarqui, Sur (Ximena) y Gobierno Zonal. A ellas se suman las oficinas de Daule y Durán.

Ante la reciente suspensión de operaciones de la corporación municipal, se recomienda consultar los canales oficiales de la institución antes de acudir.

Las jornadas extraordinarias también contemplan atención en Cuenca, Ambato, Riobamba, Manta, Portoviejo, Machala, Loja, Ibarra, Esmeraldas y Santo Domingo, entre otras ciudades.

La lista de las 40 agencias y sus direcciones está disponible en el documento oficial del Registro Civil.

¿Qué debes revisar antes de salir a votar?

Además de llevar la cédula o el pasaporte físico, los electores pueden consultar previamente su recinto y junta receptora del voto en la plataforma del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La consulta se realiza con el número de cédula en Consulta tu lugar de votación del CNE .

El Registro Civil recordó que las jornadas extraordinarias del sábado 28 y domingo 29 de noviembre estarán destinadas exclusivamente a la emisión de cédulas, por lo que no se realizarán otros trámites registrales.