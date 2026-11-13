El Papa asegura que su salud mejora durante la misa ante miles de personas en Chiclayo

El papa León XIV aseguró, este viernes 13 de noviembre de 2026, que está "superando" sus problemas de salud semanas después de ser operado de un cáncer al pulmón, en una misa celebrada bajo un sol ardiente en Chiclayo, en el norte de Perú, donde fue obispo por cerca de ocho años.

Cientos de miles de fieles, algunos con sombrillas, la mayoría con gorras, recibieron bajo un calor sofocante al Sumo Pontífice en las pampas de Pimentel, una árida extensión cercana al Pacífico a 15 kilómetros de la ciudad del norte peruano, donde se celebra la ceremonia católica.

Algunas personas alzaban a sus bebés, que recibieron la bendición de León XIV desde el papamóvil cuando recorría a su llegada la explicada del público en medio de estruendosos vitoreos.

El Papa, de 71 años, se sometió a mediados de octubre a una cirugía para extirparse un nódulo canceroso de un pulmón. Por un tiempo estuvo en duda la viabilidad de su intensa gira de 12 días por Sudamérica, que inició en Uruguay, pasó por Argentina y tiene como última etapa Perú, donde vivió casi dos décadas.

"¡Qué alegría volver a Chiclayo!", exclamó León XIV, al iniciar su homilía. "Gracias por su cariño, el apoyo, sus oraciones, en particular por mi salud que en estos momentos de prueba (...), con la ayuda de Dios, estoy superando", declaró, seguido de un estallido de aplausos.

Los militares distribuían botellas de agua y los bomberos disparaban chorros de agua para hidratar a las personas sombra bajo temperaturas cercanas a los 30ºC. Los fieles mandaban a llamar a quienes vendían lentes de sol y recuerdos del sumo pontífice.

🇻🇦 https://t.co/KbRZX089uZ 👉 El papa León XIV abogó por el acceso universal a la atención sanitaria y la salud mental durante su primer discurso oficial en #Uruguay. https://t.co/ovlG2CjgTp — Teleamazonas (@teleamazonasec) November 7, 2026

César Arroyo, un devoto de 65 años, caminó 10 kilómetros para asistir a la misa empujando un carrito con la estatua de un Cristo. "Estamos pidiendo que se recupere" su salud, dijo a la AFP. "Es quizás no nacido" en Perú, "pero lleva ese corazón chiclayano".

El primer Papa, también nacionalizado peruano, llegó el miércoles 11 a Perú. El domingo su resistencia será puesta a prueba: estará en cuatro ciudades, incluida la andina Cusco, a 3 400 metros de altitud.

En su primer discurso tras su elección como líder de la Iglesia católica y de sus 1 400 millones de fieles el año pasado, León XIV saludó a su "querida diócesis de Chiclayo", que lo había conocido como Robert Prevost.