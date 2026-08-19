Tres días de luto nacional por muerte de Sensi-Contugi; banderas ondean a media asta

Banderas de Carondelet y la Asamblea ondean a media asta por muerte de Michele Sensi-Contugi.

El presidente Daniel Noboa decretó tres días de luto nacional por la muerte de Michele Sensi-Contugi, director general del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), y su esposa, Stephany Hollihan. Así consta en el Decreto Ejecutivo 476 firmado este miércoles 19 de agosto de 2026.

En el documento oficial consta que el luto nacional comenzará el jueves 20, viernes 21 y sábado 22 de agosto de 2026. Además, se realizará un funeral de Estado.

Michele Sensi-Contugi y su esposa fallecieron, este miércoles 19 de agosto, en un siniestro de helicóptero en Kenia.

Tras conocerse la muerte de la pareja, las banderas del Palacio de Carondelet y de la Asamblea Nacional ondean a media asta.

La Asamblea Nacional dispuso que la bandera del Palacio Legislativo permanezca a media asta durante tres días, como señal de duelo y respeto. En un comunicado, la institución expresó sus condolencias y solidaridad con los familiares y allegados de la pareja.

La Presidencia de la República también expresó sus condolencias y dispuso mantener la bandera de Carondelet a media asta durante tres días.

Sensi-Contugi y su esposa murieron en accidente aéreo

La pareja falleció en un accidente de helicóptero ocurrido en Kenia. Según información de la Autoridad de Aviación Civil de Kenia (KCAA), la aeronave se estrelló en el monte Ololokwe, en el condado de Samburu, al norte del país.

En total, siete personas murieron, incluidos seis turistas y el piloto. El helicóptero era un Eurocopter EC130 B4 y cubría la ruta entre Loisaba y Ewasonyiro.

Las autoridades de Kenia iniciaron una investigación para determinar las causas del siniestro, que hasta el momento no han sido establecidas.