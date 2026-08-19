Noboa designa a Luis Ávila como director encargado del Centro Nacional de Inteligencia 

Luis Carlos Ávila Chávez es el reemplazo de Michele Sensi-Contugi en el Centro de Inteligencia de Ecuador.

El presidente Daniel Noboa designó a Luis Carlos Ávila Chávez como director nacional encargado del Centro Nacional de Inteligencia (CIES). Esta decisión consta en el Decreto Ejecutivo 477 firmado este miércoles 19 de agosto de 2026 desde China.

Luis Carlos Ávila es el reemplazo de Michele Sensi-Contugi, quien falleció junto a su esposa, Stephany Hollihan, en un accidente de helicóptero en Kenia, este miércoles 19.

Sensi-Contugi se desempeñó como director del Centro de Inteligencia Estratégica desde el 16 de agosto de 2024 y fue ratificado en ese cargo el 27 de mayo de 2025.

En el Decreto, Noboa designa a Luis Carlos Ávila tras agradecer a Michele Sensi-Contugi "por los valiosos servicios que prestó al país, y reconocer su trayectoria profesional, su vocación de servicio público, así como la entrega, lealtad y compromiso demostrados en el cumplimiento de las responsabilidades".

En el documento oficial también consta que "ante el fallecimiento de Michele Sensi-Contugi Ycaza, resulta necesario designar a la máxima autoridad del Centro Nacional de Inteligencia, a fin de garantizar la continuidad en el ejercicio de las atribuciones y responsabilidades del Sistema Nacional de Inteligencia".

¿Quién es Luis Carlos Ávila?

Luis Carlos Ávila, el nuevo director encargado del CIES, nació en Guayaquil y ha desempeñado diversos cargos públicos.

Por ejemplo, desde el 2009 ingresó al Municipio de Guayaquil. Allí se desempeñó como Delegado Municipal y Jefe de Operativos de la Dirección de Justicia y Vigilancia.

También fue Director encargado en el área de control y seguridad de comercios y construcciones formales e informales de Guayaquil. Además, formó parte del COE cantonal y fue pastor evangélico.

En su cuenta de Linkedin consta que es estudiante de la Universidad Espíritu Santo (UEES) en la carrera: Licenciatura en Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales.