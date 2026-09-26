Biess suspende temporalmente préstamos hipotecarios y quirografarios en línea

Durante este período, afiliados, jubilados y pensionistas no podrán utilizar los servicios en línea

El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) informó la tarde de este sábado 26 de septiembre de 2026 que realizará un mantenimiento de su infraestructura tecnológica.

Por este motivo, los servicios en línea relacionados con préstamos hipotecarios y quirografarios estarán temporalmente fuera de servicio.

¿Hasta cuándo será la suspensión?

La suspensión comenzará a las 15:00 del sábado 26 de septiembre y se extenderá hasta las 03:00 del domingo 27 de septiembre de 2026.

En total, el servicio permanecerá inhabilitado durante 13 horas.

¿A quiénes afecta la medida?

Durante este período, afiliados, jubilados y pensionistas no podrán utilizar los servicios en línea relacionados con estos préstamos.

El Biess señaló que la interrupción responde exclusivamente a los trabajos de mantenimiento tecnológico programados para este fin de semana.

Los servicios volverán después del mantenimiento

Una vez concluido el periodo previsto, los servicios en línea deberán volver a estar disponibles para los usuarios.

Quienes necesiten realizar trámites relacionados con préstamos hipotecarios o quirografarios deberán considerar el horario de suspensión y gestionar sus solicitudes después de este período.