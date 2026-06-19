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Ecuador

Buscan a Blanca Caisaguano Tonato, desaparecida en Pintag, en Quito

Blanca Caisaguano Tonato está desaparecida. Fue vista por última vez el 16 de junio en Pintag. 

Blanca Caisaguano Tonato está desaparecida.

Policía Nacional 

Autor

Evelin Caiza A. 

Actualizado:

19 jun 2026 - 19:05

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Blanca Mercedes Caisaguano Tonato fue vista por última vez el 16 de junio de 2026 en el sector de Pintag, en Quito. 

De acuerdo con la información proporcionada por sus familiares, Blanca tiene ojos cafés y cabello color negro. 

Policía solicita cualquier información 

Tiene 31 años. Es de contextura normal y mide aproximadamente 1,55. 

La Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado han solicitado la colaboración de la ciudadanía para localizarla.

Si alguna persona tiene información sobre su paradero pueden comunicarse a la línea 1800 DELITO (335486).

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