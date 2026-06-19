José Francisco Cevallos mantiene la fe en La Tri: 'Se pudo, se puede y se podrá llegar lejos'

La derrota sobre la hora ante Costa de Marfil dejó un sabor amargo en Ecuador, pero para José Francisco Cevallos las sensaciones futbolísticas son distintas al resultado. El histórico exportero de la Tricolor, conocido como 'Las Manos del Ecuador', considera que el equipo mostró argumentos para competir y, por momentos, fue superior a un rival que aprovechó una de las pocas oportunidades que tuvo.

“Me dejó conforme el accionar. Costa de Marfil es un equipo muy físico, pero Ecuador creó varias opciones de gol. La diferencia estuvo en la definición”, analizó el excapitán de la Selección.

Cevallos lamentó que la Tricolor no pudiera capitalizar al menos tres ocasiones claras de gol y recordó que en un Mundial los detalles marcan la diferencia. “A este nivel hay que ser precisos y eficaces, como las grandes selecciones. Las oportunidades que se tienen hay que embocarlas”, señaló.

Más allá del dolor por el gol recibido en los minutos finales, el exarquero destacó que Ecuador estuvo a la altura del compromiso y dejó una imagen positiva. “En términos generales estuvimos a la par y por momentos fuimos superiores. Lo malo fue el resultado, que nos perjudicó mucho al final”, afirmó.

Pensando en los próximos desafíos y especialmente en el partido frente a Curazao, Cevallos considera que el equipo debe incorporar más variantes ofensivas. El campeón de América con Liga de Quito apuntó la importancia de trabajar las acciones de pelota parada y los remates de media y larga distancia para destrabar encuentros cerrados.

Sin embargo, el mensaje más emotivo del exguardameta estuvo dirigido tanto a los jugadores como a los aficionados. Cevallos pidió a la plantilla mantener la entrega que ha caracterizado a este grupo y no dejarse afectar por los resultados adversos.

“Que se jueguen la vida en cada balón dividido, que confíen en ellos, porque son grandes jugadores y una gran Selección. Que disfruten con responsabilidad para darle una alegría al país”, expresó.

También tuvo palabras para los hinchas ecuatorianos, a quienes llamó a mantener la fe en el equipo. “No dudemos de este grupo que nos ha dado tantas alegrías. Apoyemos, creamos y tengamos fe. Se pudo, se puede y se podrá llegar lejos”, concluyó.

Con Curazao en el horizonte, Ecuador buscará transformar las buenas sensaciones en resultados y mantener vivo el sueño mundialista, respaldado por el mensaje de confianza de una de las máximas leyendas del fútbol ecuatoriano.

La Tri enfrenta a Curazao este sábado 20 de junio. El Estadio de Kanzas será el escenario del encuentro que se jugará a las 19:00 y será transmitido EN VIVO, por Teleamazonas.