Menor era obligada a ofrecer servicios sexuales en un night club bajo amenazas

Autoridades informaron sobre el rescate de una menor que era obligada a ofrecer servicios sexuales en un night club bajo amenazas.

De acuerdo con la información, se trataría de un presunto caso de trata de personas con fines de explotación sexual en Huaquillas, El Oro.

Autoridades investigan el hecho

Ciudadanos habrían emitido la alerta sobre una adolescente que estaba siendo obligada, bajo amenazas, a ofrecer servicios sexuales.

Según la Policía, se rescató a una menor de 17 años y se aprehendió a cuatro presuntos vinculados con el hecho.

Autoridades confirmaron que la adolescente fue trasladada a una casa de salud y posteriormente ingresó a un centro de acogida.