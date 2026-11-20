Las fuertes lluvias provocaron acumulación de agua y caída de tierra y rocas en la carretera.

Un bus interprovincial quedó atrapado en medio de un deslave en la vía Alóag–Unión del Toachi, que conecta Santo Domingo con Alóag.

El incidente se reportó la mañana de este viernes 20 de noviembre, en el sector del kilómetro 70, aunque usuarios también alertaron sobre dificultades para circular a la altura del kilómetro 73.

Videos grabados por conductores que transitaban por el lugar muestran al bus en medio de una acumulación de agua, mientras tierra y rocas caen desde un costado de la carretera.

Según testimonios difundidos en redes sociales, se trataría del bus número 37 de la cooperativa interprovincial Kennedy.

Lluvias provocan acumulación de agua en la vía Alóag–Santo Domingo

La Prefectura de Pichincha informó que en el kilómetro 70+100 se produjo una acumulación de agua debido al taponamiento del drenaje ubicado en un muro de contención.

Personal y maquinaria fueron enviados al sitio para retirar los obstáculos y recuperar la circulación vehicular.

La institución pidió a los conductores tomar precauciones mientras avanzan los trabajos.

La presencia de agua, lodo y material desprendido de la montaña complica el tránsito en este tramo de la carretera.

Otros deslizamientos y cierres se reportaron desde el jueves

Los problemas en esta vía comenzaron durante la madrugada del jueves 19 de noviembre.

Las fuertes lluvias provocaron el taponamiento de alcantarillas en los kilómetros 53 y 58, además de un deslizamiento en el sector de La Esperie, a la altura del kilómetro 59, donde se acumuló palizada.

Los equipos de la Prefectura acudieron desde las 05:00 para realizar labores de limpieza.

En el kilómetro 53 se habilitó el paso vehicular controlado, mientras que la circulación en los otros puntos dependía del avance de los trabajos.