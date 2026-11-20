Kaar Sanchim, docente en Morona Santiago asumió el pago de USD 400 para contratar una avioneta de emergencia y evacuar a su estudiante de quinto año de Educación General Básica, quien sufrió la mordedura de una serpiente mientras jugaba en el patio durante el recreo.

El incidente se registró el pasado 10 de noviembre de 2026, alrededor de las 10:00, en el Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe Fiscomisional Pitiur, ubicada en la comunidad Tinkimins.

De acuerdo con el relato del maestro, los gritos de los alumnos lo alertaron de inmediato: "Profe, profe, que le mordió la serpiente al compañero Dani".

"Cuando se trata de la vida de un niño, uno no puede quedarse esperando"

En una zona de difícil acceso, donde no existen carreteras y un traslado por tierra toma cerca de un día completo, cada minuto resultaba determinante.

Tras informar al síndico de la comunidad e intentar sin éxito coordinar una evacuación oportuna con personal médico del Hospital de Taisha, el educador observó que el estado de salud del menor empezaba a deteriorarse.

Ante la desesperación de la madre y de la comunidad, el docente se comunicó con una operadora aérea.

El docente contó a Teleamazonas que, aunque inicialmente solicitó una aeronave de menor costo (USD 300), esta no se encontraba disponible, por lo que decidió contratar de inmediato una avioneta de mayor capacidad por USD 400, comprometiéndose a cubrir el valor de su propio bolsillo.

En ese momento no pensé en el dinero ni en cómo iba a recuperarlo. Mi preocupación era una sola: que ese niño pudiera llegar a un hospital y recibir atención médica. Cuando se trata de la vida de un niño, uno no puede quedarse esperando. Kaar Sanchim, docente

Treinta minutos después de la llamada, la avioneta aterrizó en la pista comunitaria y trasladó al estudiante junto a sus padres hacia el Hospital de Sucúa, donde además contaban con familiares para acompañarlos durante la hospitalización.

Gracias a esta rápida intervención, el niño evolucionó favorablemente, recibió el alta médica y guarda reposo en su hogar.

Pronunciamiento del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura

Tras conocerse el caso, el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (MINEDEC) emitió un informe oficial destacando la actuación del docente, señalando que su decisión refleja "su compromiso y vocación de servicio, al priorizar la integridad y el bienestar del estudiante".

Además, la cartera de Estado informó las siguientes medidas de seguimiento:

Acompañamiento integral: A través de la Coordinación Zonal 6 , la institución mantiene el monitoreo constante sobre la recuperación del alumno y brinda soporte a su familia y a la comunidad educativa.

A través de la , la institución mantiene el monitoreo constante sobre la recuperación del alumno y brinda soporte a su familia y a la comunidad educativa. Continuidad educativa: El ministerio señaló que se garantizará la permanencia escolar del menor, adaptando su reincorporación a las actividades académicas según las recomendaciones médicas.

El ministerio señaló que se garantizará la permanencia escolar del menor, adaptando su reincorporación a las actividades académicas según las recomendaciones médicas. Compromiso en zonas rurales: La entidad reiteró su compromiso de velar por la seguridad y protección integral de niños y adolescentes en comunidades rurales y de difícil acceso en el país.

"No pedimos privilegios, pedimos que nuestras comunidades no sean olvidadas"

El docente en entrevista con Teleamazonas recalcó que no suele quejarse, pero consideró urgente visibilizar las carencias que enfrentan las comunidades de difícil acceso ante una urgencia médica.

Subrayó que no todos los padres o educadores cuentan con los medios para costear un traslado aéreo de improviso y pidió a las autoridades actuar con mayor sensibilidad para garantizar respuestas médicas oportunas y condiciones dignas en las zonas rurales del país.