Hayley Buzwell, peluquera londinense de 39 años, falleció el 10 de marzo de 2025, semanas después de presentar síntomas que inicialmente parecieron una queja.

Hayley Buzwell, una peluquera londinense de 39 años , falleció el 10 de marzo de 2025, apenas semanas después de haber presentado lo que inicialmente pareció una queja.

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Su padre, Peter Buzwell (64), y su madrastra, Elizabeth Donaldson (58), contaron que la rapidez del desenlace los tomó por sorpresa.

En la familia materna existían antecedentes de cáncer, incluidos sus abuelos fallecidos a principios de los 50 y su madre, muerta a los 58 años apenas 18 meses antes.

De sintomas gripales a una urgencia

Los primeros malestares tipo queja aparecieron en enero de 2025, según relataron sus padres.

Tras una aparente mejoría a las dos semanas, persistió la opresión en el pecho ya inicios de febrero un médico demostró que podía tratarse de una lesión en las costillas.

Hayley Buzwell aparece junto a su padre, Peter Buzwell, y su hermana, Lauren; su familia impulsó campañas de concienciación tras su rápida partida por cáncer de páncreas. Daily Star

A mediados de febrero viajó brevemente con su hermana Lauren (38) y su sobrina, pero el letargo, la falta de aire al caminar rápido, las náuseas, la pérdida de apetito y el dolor abdominal obligaron a adelantar el regreso.

El 21 de febrero, tras una radiografía y una tomografía computarizada en el hospital, los médicos encontraron una gran masa en el páncreas con indicios de extensión.

El deterioro en marzo y la autopsia

A la espera de una biopsia que podía demorar hasta dos semanas, Hayley regresó a casa con analgésicos.

El 3 de marzo, ante un dolor intenso, dificultad para caminar y tos con sangre, fue llevado de emergencia al hospital, donde ya no pudo salir ni someterse a la biopsia.

"No puede ser justo que nos arrebaten a alguien en cuestión de tres semanas. El cáncer de páncreas destroza familias y nos deja solos para recomponer las cosas". Elizabeth Donaldson.

Una autopsia realizada a solicitud de la familia en el plazo de una semana detectó un tumor de12 centímetros con diseminación a órganos como pulmones, bazo y corazón.

Sus padres recordaron a Hayley como una mujer activa, amable y amante de los estampados de leopardo —que varios asistentes lucieron en su funeral del 17 de abril— e impulsan campañas para ampliar fondos de investigación y mejorar la comunicación sobre cuidados paliativos.