El Consejo de la Judicatura inició el proceso de selección de nuevos jueces titulares para la Corte Nacional de Justicia.

El Consejo de la Judicatura (CJ) inició el concurso público para seleccionar y designar a 17 jueces titulares de la Corte Nacional de Justicia.

La decisión se tomó el jueves 19 de noviembre de 2026, durante la sesión extraordinaria 175-2026.

Los nuevos magistrados ocuparán puestos en las salas especializadas del máximo tribunal de justicia ordinaria del país.

Plazas vacantes y renovación parcial

De las 17 plazas disponibles, 11 están vacantes y seis corresponden a la renovación parcial de la Corte Nacional prevista para 2027.

El proceso contempla varias etapas para evaluar la preparación y trayectoria de los postulantes, además de permitir la participación ciudadana mediante impugnaciones y mecanismos de control social.

¿Cuáles son los requisitos para ser juez de la Corte Nacional?

La postulación se realizará a través de la plataforma tecnológica institucional SITHFUJ.

Entre las condiciones para participar está acreditar al menos 10 años de ejercicio profesional, judicatura o docencia jurídica, además de demostrar una trayectoria de notoria probidad.

Después de la inscripción, los aspirantes deberán superar:

La verificación de requisitos

La calificación de méritos

El examen de confianza

La evaluación psicológica

También pasarán por las fases de impugnación ciudadana y control social, oposición y audiencia pública.

La selección se realizará al finalizar estas etapas.

Así serán las pruebas para seleccionar a los 17 jueces

El Pleno del Consejo de la Judicatura también aprobó, durante la sesión extraordinaria 174-2026 del 19 de noviembre, la metodología para la fase de oposición.

Esta etapa medirá los conocimientos y las capacidades jurídicas de los candidatos de acuerdo con la especialidad de la sala a la que aspiren.

La evaluación tendrá dos pruebas:

Prueba teórica , calificada sobre 20 puntos

, calificada sobre 20 puntos Prueba práctica, sobre 30 puntos

Ambas permitirán medir la preparación de los postulantes para ejercer como jueces de la Corte Nacional de Justicia.

Además, el organismo aprobó un instructivo para organizar los equipos técnicos, tribunales de reconsideración, comités de expertos y comisiones que participarán en el concurso.

El documento establece sus funciones, responsabilidades y condiciones para evitar conflictos de intereses y garantizar su imparcialidad.

Con este proceso se busca cubrir las vacantes y completar la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia prevista para 2027.